Gajser osamljeni jezdec. Razlog: strgane vezi, zlomljena rebra ...

Rdeča zemlja na obrobju Madrida. Arroyomolinos, kjer je tudi trgovski center z akvarijem in dvorano s smučiščem, že nekaj let gosti VN Španije. Maja bo prvič dirka v Galiciji. Foto: Matej Podgoršek Konec tedna prinaša drugo dirko letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu MXGP, prej kot v prejšnjih letih, ko je bila šele maja, je na sporedu VN Španije v predmestju Madrida. Favorita za zmago sta Jorge Prado (GasGas), ki je dobil uvodno VN Patagonije, in Tim Gajser (Honda), ki je bil v Argentini sicer najhitrejši, a je v prvem krogu prve vožnje naredil dve napaki in zato osvojil tretje mesto. "Pomembno je bilo, da sem imel v Argentini dober začetek sezone, dobil sem dve od treh voženj in dobro vozil na zahrbtni progi. Zdaj želim tak ritem ohraniti na še eni zahtevni progi. V preteklosti sem imel v Španiji mešane občutke," je v napovedi dirke dejal 27-letni slovenski as. Lani je na VN Španije ob odsotnosti Gajserja zmagal Jeffrey Herlings (KTM), ki še ni v pravi formi (samo osmi na prvi dirki sezone). V Madridu bo dirkal tudi 14. v skupnem seštevku, debitant v elitnem razredu MXGP Jan Pancar (KTM).

Prva vožnja za VN Španije v elitnem razredu MXGP bo v nedeljo ob 13.15, druga pa ob 16.10. V soboto se bodo točke delile že na kvalifikacijski vožnji.

Skupni seštevek pred VN Španije (1/20):



1. Jorge Prado (GasGas) 54 točk

2. Romain Febvre (Kawasaki) 51

3. Tim Gajser (Honda) 51

4. Pauls Jonass (Honda) 46

5. Maxime Renaux (Yamaha) 39

6. Jeremy Seewer (Kawasaki) 34

7. Jeffrey Herlings (KTM) 32

8. Glenn Coldenhoff (Fantic) 28

...

14. Jan Pancar (KTM) 13

Ruben Fernandez se še lep čas ne bo vrnil na motor. Čaka ga operacija poškodovanega kolena. Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Konkurenca bo v razredu MXGP znova precej zdesetkana. Že dirko v Patagoniji so morali izpustiti Jago Geerts (Yamaha) z zlomljeno roko, Ruben Fernandez (Honda) s poškodbo noge, Brent van Doninck (Honda) z zlomljeno stegnenico, Alberto Forato (Honda) s hematomom, Roan van de Moosdijk (Fantic) s poškodovanim kolenom in Mattia Guadagnini (Husqvarna) s počeno lopatico. Za Fernandeza in Forata so upali, da bosta do Madrida nared, a zadnje novice iz njunih ekip niso najboljše, ravno nasprotno.

V tovarniški Hondini ekipi so bili v Patagoniji precej skrivnosti, kar se tiče Španca Fernandeza, in so poročali le o poškodbi spodnjega dela noge. Šele ta četrtek so sporočili, da ima strgano kolensko vez. Operacija ga čaka v torek in nato dolgotrajno okrevanje. "Odločili smo se za operacijo, saj bo to najboljši pristop, da se poškodba res pozdravi. Le tako se bom lahko vrnil na motor brez bolečin." Že lani je bila ekipa več kot pol sezone brez enega voznika, takrat Gajserja, letos bo brez Fernandeza. Italijan Forato, voznik poltovarniške ekipe Standing Construct Honda, je dobro okreval po padcu na zadnji pripravljalni dirki, že treniral, nato pa v sredo doživel nov grd padec. Nova poškodba pa je vse prej kot nedolžna – osem zlomljenih reber in sesedla pljuča.