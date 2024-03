Motokrosist z zlomljeno nogo v Argentini doživlja grozljivko

Kako krut je lahko motokros, je že na začetku sezone razreda MXGP spoznalo kar šest motokrosistov svetovnega vrha. Trije so se poškodovali na zadnji pripravljalni dirki, trije pa na sobotni kvalifikacijski vožnji v Argentini. Najhuje jo je skupil Belgijec Brent van Doninck, ki si je v drugem zavoju ob grdem padcu zlomil stegnenico. Gre torej za podobno poškodbo, kot jo je imel lani Tim Gajser. Voznika zasebne ekipe JM Honda čaka dolgotrajno okrevanje. Če so lani za Gajserja zdravniki na prizorišču padca, nato v Italiji v bolnišnici in nazadnje v mariborski bolnišnici poskrbeli zelo dobro, pa je van Doninck v Argentini doživljal pravo grozljivko. Pa pet dni po padcu sploh še ni končana!

Takoj po štartu kvalifikacijske vožnje dve nesreči:

Zlom stegnenice zelo boli. Da, takoj je dobil morfij, a prvi poseg v lokalni bolnišnici v patagonskem mestecu Villa La Angostura so opravili kar brez anestezije. "V spodnji del noge so mu zabili žebelj, da bo zlomljena noga naravnana. Ampak brez anestezije! Grozno! Ubogi Brent je bil povsem obupan," je v pogovoru za belgijski medij hbvl.be zgroženo razlagal šef ekipe Jacky Martens. Operacijo pa so predvideli šele za ponedeljek, ker pač niso imeli vseh pripomočkov zanj.

"Ampak v ponedeljek so se odločili, da ga preselijo v Bariloche. Ko smo prišli tja, pa smo morali najprej plačati. Dva tisoč dolarjev v gotovini. Ampak kdo ima toliko v denarnici? Skoraj nihče." Pomagal jim je Hans Corvers iz ekipe Kemea Yamaha. "Za večno smo mu hvaležni. A nato se je tudi ta bolnišnica izkazala za popolno katastrofo. Umazana, umazana. Brent je bil prepuščan sam sebi. Sploh ga ni pregledal zdravnik. Prvo noč je ležal na trdem vozičku kar na hodniku. Njegov mehanik, ki je ostal z njim, ga je umil in mu prinesel hrano. Res so bili neodgovorni. K sreči ni šlo za odprt zlom, ker potem bi mogoče danes govorili o amputaciji."

Belgijskemu motokrosistu poškodbe ne prizanašajo. Lani je izpustil več kot pol sezone. Foto: Guliverimage "Po nekaj telefonskih klicih je zdaj končno v dostojni sobi. Obljubili so, da ga bodo danes ali jutri vendarle operirali," je v četrtek razlagal Martes. "A to obljubo smo ta teden nekajkrat že slišali. Upam, da bodo končno držali besedo, saj je Brent fizično in psihično povsem uničen. Tega si res ne moreš predstavljati. Česa takega še nisem doživel. Tragedija, sramota." Komaj čakajo, da se bo lahko vrnil v Belgijo.

Uvodno dirko prvenstva MXGP je sicer v Patagoniji dobil Jorge Prado (GasGas), Tim Gajser (Honda) je bil tretji. Sezona se naslednji konec tedna nadaljuje v Španiji.