Gajser in Pancar na eni najtežjih dirk sezone

Motokrosista Tim Gajser in Jan Pancar ob 14.15 in 17.10 dirkata na eni najtežjih prog v koledarju svetovnega prvenstva MXGP. To je velika nagrada Sardinije na mivkasti podlagi. Prvi izzivalec petkratnega svetovnega prvaka naj bi bil novinec v elitnem razredu Lucas Coenen. Prvo vožnjo v MX2 je dobil aktualni prvak Kay de Wolf.