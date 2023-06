V Kegumsu v Latviji je osmo veliko nagrado v letošnjem svetovnem prvenstvu v motokrosu dobil Jeffrey Herlings, kar je njegova sedma zmaga na tem prizorišču in že 103. na dirkah svetovnega prvenstva. Najboljši je bil v obeh vožnjah razreda MXGP. Jorge Prado z drugim mestom ostaja vodilni v prvenstvu. Slovenski motokrosist Jan Pancar je bil v razredu MX2 v zelo zahtevnih pogojih (mivka, blato in dež) v prvi vožnji 13., v drugi pa 18. Prvič je zmagal Kay de Wolf.

Blatna trda mivka je v deževnem Kegumsu pričakala najboljše motokrosiste na svetu. Gre za eno težjih prizorišč na koledarju prvenstev MXGP in MX2. Opoldne so bili najprej na progi vozniki na 250-kubičnih motorjih. Prvo vožnjo je dobil Nizozemec Kay de Wolf (Husqvarna), ki je s tem tudi prevzel vodstvo v skupnem seštevku sezone, saj Jago Geerts (Yamaha) zaradi poškodbe zapestja manjka. Slovenski motokrosist Jan Pancar (KTM) je slabo štartal, bil zaprt pred prvim zavojem in tako ni mogel narediti odmevnejšega rezultata. S krogom zaostanka na njemu ne najljubši podlagi je osvojil 13. mesto.

V drugi vožnji so bile razmere na progi še težje, saj je znova začelo deževati. Še enkrat je bil najhitrejši De Wolf, ki je tako s polnim izkupičkom 50 točk dosegel svojo prvo "grand prix" zmago v MX2. Pancar je z več kot krogom zaostanka končal na 18. mestu. To mu je v seštevku obeh voženj z 11 točkami zadoščalo za 15. mesto. To je njegova najslabša uvrstitev letos. V skupnem seštevku sezone pa 23-letni Pancar ostaja deseti.

Sledi Pancarjeva najljubša VN Nemčije

Jan Pancar se letos konstantno uvršča okrog desetega mesta: sezono je začel z desetim mestom v Argentini, bil nato 11. na Sardiniji, deveti v Švici, deseti v Trentinu, osmi na Portugalskem, 12. v Španiji in deseti v Franciji. Že naslednji konec tedna pa sledi dirka, s katere ima najboljši rezultat v karieri. To je VN Nemčija, kjer je bil lani šesti.

Herlings še sedmič osvojil VN Latvije

Jeffrey Herlings Foto: Matej Podgoršek Prvo vožnjo v MXGP je dobil kdo drug kot mojster mivke Jeffrey Herlings (KTM). Sredi vožnje, ko je vozil za najhitrejšim na štartu Jorgejem Pradom (GasGas), je sicer naredil manjšo napako, zdrsnil in padel z motorja. Izgubil je šest sekund. A kot že nekajkrat letos je Prado v drugi polovici popustil in Herlings ga je ujel in brez težav tudi prehitel. Nizozemec je skozi cilj prišel osem sekund pred Špancem. Tretji je bil še en Španec Ruben Fernandez (Honda), ki je zaostal že 20 sekund. To so tudi prvi trije v letošnjem prvenstvu, Prado ima še 20 točk prednosti pred Herlingsom.

Ruben Fernandez Foto: Matej Podgoršek Herlings je bil najhitrejši tudi v drugi vožnji, ko je moral na vse bolj mokri progi prehiteti Prada, pa tudi Romaina Febvra (Kawasaki), ki je vodil del dirke. Francoz je vožnjo končal na drugem mestu (pet sekund zaostanka), Prado pa s kar 19 sekundami zaostanka na tretjem. S polnim izkupičkom 50 točk je Herlings še sedmič osvojil VN Latvije. V skupnem seštevku sezone pa ima zdaj 15 točk zaostanka za Pradom. Ekipni kolega Tima Gajserja (Honda), ki po poškodbi še ne nastopa, torej Fernandez, je bil po napaki v drugi vožnji šele 18. in je tako "grand prix" končal na devetem mestu (23 točk).

MXGP Latvije:



1. Jeffrey Herlings (KTM) 50 točk

2. Jorge Prado (GasGas) 42

3. Romain Febvre (Kawasaki) 36

4. Glenn Coldenhoff (Yamaha) 36

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 30

6. Calvin Vlaanderen (Yamaha) 30



Skupni seštevek, MXGP (8/19):



1. Jorge Prado (GasGas) 393 točk

2. Jeffrey Herlings (KTM) 378

3. Romain Febvre (Kawasaki) 306

4. Ruben Fernandez (Honda) 294

5. Jeremy Seewer (Yamaha) 273

6. Glenn COldenhoff (Yamaha) 260

Peklaj dirko EMX125 končal z eno točko

V Kegumsu so ta konec tedna nastopali tudi mladi talenti v evropskem prvenstvu. V razredu EMX125 je končno 23. mesto osvojil Jaka Peklaj (Husqvarna), ki je bil edini slovenski predstavnik. V sobotni prvi vožnji je osvojil točko za 20. mesto, v nedeljski drugi pa je bil 22. Po polovici prvenstva (petih od desetih dirk) je s 13 točkami 25. Ker v EMX125 nastopa tudi po 80 voznikov, se je izziv uvrstiti že na dirko štirideseterice.