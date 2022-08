Če ne bo dobro štartal, bo imel Gajser težave

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tim Gajser lahko ob 16.50 petič dvigne zlato tablico za svetovnega prvaka v motokrosu. A VN Finske bo vse prej kot lahka, saj bo v primeru slabega štarta pot do večjega števila točk težka. To je izkusil že na kvalifikacijski vožnji.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo Tim Gajser (Honda) na VN Finske lovi svoj četrti naslov svetovnega prvaka v motokrosu v elitnem razredu MXGP. Prvenstvo bo namreč odločeno, če bo imel po dirki vsaj 100 točk prednosti (sledita še dirki v Franciji in Turčiji). Ima 115 točk prednosti pred Jeremyjem Seewerjem (Yamaha), ki je s tremi zmagami na zadnjih šestih dirkah nekoliko zmanjšal svoj zaostanek. Teoretično je v igri za prvaka še Jorge Prado (GasGas), a zaostaja 149 točk, kar pomeni, da bi moral Španec dobiti preostalih šest voženj, Slovenec pa ostati brez ene same točke.

Na sobotni kvalifikacijski dirki ne Seewer ne Gajser nista bila najboljša. Švicar je bil četrti, Tim pa še dve mesti za njim. Za najhitrejšim Romainom Febvrom (Kawasaki) sta zaostala 18 oziroma 22 sekund. Proga v kraju Hyvinkää, kjer dirkajo prvič po osmih letih, je veliko bolj peščena, kot so vozniki pričakovali. "Proga je tako ozka, da ni pravih možnosti za prehitevanje. Nisem imel najboljšega štarta in to je mojo vožnjo zelo otežilo. Sem pa na treningu na čas pokazal, da sem hiter. Potrebujem samo dober štart," je po kvalifikacijski dirki povedal Gajser. "Potrebujem dober štart."

Prva vožnja za VN Finske v razredu MXGP se bo začela ob 13.15 po slovenskem času, druga pa ob 16.10. V razredu MX2 pa bosta vožnji ob 12.15 in 15.10. Jan Pancar (KTM) je bil na kvalifikacijski dirki deseti.