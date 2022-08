Šampionska nedelja z Gajserjem uro prej kot običajno

Če Jeremy Seewer v nedeljo zmaga s 50 točkami, Tim Gajser potrebuje 35 točk in bo dve dirki pred koncem prvenstva petič postal svetovni prvak. "Zavedam se, da smo v zelo dobrem položaju, a bi rad predvsem užival v vožnji in čim manj razmišljal o tem. Na obe vožnji moram biti stoodstotno osredotočen."

Tim Gajser (Honda) je v svetovnem prvenstvu v motokrosu MXGP to sezono na 15 dirkah zmagal osemkrat. Tri zmage ima Jeremy Seewer (Yamaha), vse na zadnjih šestih dirkah. Razlika med njima je 115 točk. Če bo tolikšna oziroma vsaj sto točk tudi po nedeljski VN Finske, bo prvak že odločen. "Ja, to sem vedel. Nočem se preveč osredotočati na to, sicer bom čutil preveč pritiska. Rad bi le vozil sproščeno in dal kot vedno vse od sebe," je Gajser v smehu povedal v pogovoru za MXGP.

Foto: Grega Valančič/Sportida Slovenski motokrosist, ki bo naslednji mesec dopolnil 26 let, ima v svetovnem prvenstvu 41 zmag, pet v razredu MX2 in 36 v MXGP. Na 250-kubičnem motorju je prvak postal leta 2015, nato na 450-kubičnem prvič že v svoji debitantski sezoni 2016. Še dvakrat pa v letih 2019 in 2020. Lani se je v najbolj izenačenem prvenstvu doslej z Jeffreyjem Herlingsom (KTM) in Romainom Febvrom (Kawasaki) do zadnje dirke boril za prvaka, a na koncu ostal brez lovorike z vsega 20 točkami zaostanka. Herlings je letošnjo sezono zaradi poškodbe izpustil.

Skupni seštevek MXGP pred zadnjimi tremi dirkami:



1. Tim Gajser (Honda) 645 točk

2. Jeremy Seewer (Yamaha) 530

3. Jorge Prado (GasGas) 496

4. Glen Coldenhoff (Yamaha) 478

5. Maxime Renaux (Yamaha) 466

6. Ruben Fernandez (Honda) 354

Foto: Grega Valančič/Sportida Ob izdatni prednosti letos pred najverjetneje že odločilno dirko ne bi smelo biti težko zaspati. "Kot se spomnim iz sezon 2019 in 2020, s sobote na nedeljo običajno preveč razmišljaš in je zato težko spati. A poskušal bom čim bolje spati. Poskušal si bom napolniti baterije za nedeljo. Dirka bo težka." Hyvinkää prvič po letu 2014 gosti MXGP. Takrat je še ne 18-letni Gajser v svoji drugi sezoni v MX2 v obeh vožnjah osvojil tretje mesto. "Proga se zdi lepa. Malo bolj je peščena, a spodaj je kar trda. Niso je veliko spreminjali. Nekaj zavojev je drugačnih. Se že veselim."

Štart uro prej

Pozor na uro začetka voženj, ki bo uro prej kot običajno. V MXGP bosta nedeljski vožnji ob 13.15 in 16.10, v MX2 pa ob 12.15 in 15.10. V MX2 bo seveda dirkal Jan Pancar (KTM), ki trenutno zaseda 12. mesto. Na Finskem so tudi tekmovalci v evropskem prvenstvu, v EMX125 slovenske barve zastopa Jaka Peklaj (Husqvarna).