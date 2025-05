Pred dirko za VN Francije je v prvenstvu MXGP vodilni Romain Febvre (Kawasaki), ki ima 49 točk prednosti pred novincem Lucasom Coenenom (KTM). Francoz bi s tako želeno domačo zmago, ki bi bila njegova tretja v sezoni, še povečal prednost v skupnem seštevku in naredil nov pomemben korak do drugega naslova svetovnega prvaka. Preostali, razen Tima Gajserja (Honda), ki pa vprašanje, ali bo letos sploh še dirkal v MXGP, zaostajajo že za več kot sto točk.

MXGP, skupni seštevek pred VN Francije (8/20):



1. Romain Febvre (Kawasaki) 386 točk

2. Lucas Coenen (KTM) 337

3. Tim Gajser (Honda) 305

4. Glenn Coldenhoff (Fantic) 277

5. Ruben Fernandez (Honda) 261

6. Maxime Renaux (Yamaha) 259

...

16. Jan Pancar (TEM JP253 KTM) 113

Jan Pancar pred slovenskimi navijači v Trentinu Foto: Daniel Novakovič/STA Edini slovenski predstavnik na dirki bo Jan Pancar (TEM JP253 KTM), ki bo poskušal poseči čim višje. Na prejšnji dirki v Španiji je imel obilo smole. V drugi vožnji mu jo je zagodla okvara drsnika verige, ki ga je prisilila v odstop. Osvojil je le tri točke iz prve vožnje in v skupnem seštevku zdrsnil na 16. mesto. Prehitela sta ga tudi Jeffrey Herlings (KTM) in Jago Geerts (Yamaha), ki se po poškodbi in slabšem začetku sezone vrača v staro formo.

Foto: Guliverimage Zadnja dirka za svetovno prvenstvo v Erneeju je bila leta 2022. Pancar je takrat vozil v MX2 in osvojil osmo mesto. Na progi Raymond Demy ga čaka oster boj s tekmeci, saj jih bo polna štartna rampa, kar napoveduje, da se bo treba za odmevno uvrstitev maksimalno potruditi in imeti tudi nekaj sreče. Pancar je pretekli konec tedna formo pilil na dirki italijanskega prvenstva v Cingoli, kjer je osvojil tretje mesto, a je v prvi vožnji slabše štartal in bil peti, v drugi pa po tem, ko je po štartu padel in bil nekaj časa celo zadnji, prišel do drugega mesta.

Poglejte, kako je bilo v Erneeju leta 2015 na pokalu narodov:

Vid Rus in Alex Novak v Španiji za polfinale

V okviru evropskega prvenstva bodo aktivni tudi mladi upi, ki tekmujejo z motorji s prostornino do 65 in 85 kubičnih centimetrov. Tretja in hkrati zadnja preizkušnja jugozahodne cone bo v nedeljo v Španiji v Castelloli, na dirko pa sta z licencama AMZS prijavljena Vid Rus v šibkejšem razredu in Alex Novak v močnejšem razredu. Španska preizkušnja bo za Rusa in Novaka zelo pomembna, saj se oba še lahko uvrstita v polfinale. Rus trenutno zaseda 18. mesto v EMX65, Novak pa je na 23. mestu v EMX85. V polfinale se bo uvrstilo prvih 20 v razredu.