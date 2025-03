Brata Marquez najboljša tudi na klasični dirki

Španca Marc Marquez in Alex Marquez sta popoln konec tedna na dirki svetovnega prvenstva v motociklizmu v Argentini sklenila še z dvojno zmago na klasični preizkušnji razreda motoGP. Tudi to je dobil starejši Marc na tovarniškem Ducatiju, za Alexom (Ducati Gresini) pa je bil tretji Italijan Franco Morbidelli (Ducati VR46).

Španska brata Marc Marquez in Alex Marquez sta dobila že sobotne kvalifikacije in sprintersko dirko, obakrat v enakem vrstnem redu, kot je bil današnji končni. Na današnji klasični preizkušnji je sicer večji del vodil Alex Marquez, a ga je starejši brat tri kroge pred ciljem prehitel in brez težav zadržal vodstvo.

Brez stopničk je ostal drugi tovarniški voznik Ducatija Italijan Francesco Bagnaia, ki ga je že v zgodnjem obdobju dirke prehitel Morbidelli, pozneje pa ni več mogel mimo njega.

Marc Marquez je utrdil vodstvo v seštevku SP. Foto: Reuters V seštevku SP je starejši Marquez še utrdil vodstvo, zdaj ima 74 točk, Alex pa 58.

Naslednja dirka bo ameriška preizkušnja v Austinu čez 14 dni.