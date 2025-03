Brata Marqueza nepremagljiva tudi na sprintu

Španca Marc Marquez in Alex Marquez, ki sta danes dobila že kvalifikacije dirke motociklističnega svetovnega prvenstva v elitnem razredu motoGP v Argentini, sta bila najboljša tudi na sprinterski dirki. Tretji je bil moštveni sotekmovalec Marca Marqueza pri Ducatiju Italijan Francesco Bagnaia.

Sprinterska dirka ni ponudila prav veliko dogajanja, vrstni red na vodilnih mestih je ostal skorajda nespremenjen v primerjavi s kvalifikacijami. Le na tretjem mestu je hitro prišlo do spremembe, ko je Bagnaia četrto startno izhodišče spremenil v tretje mesto in ga nato obdržal do konca.

Brez uvrstitve med prvo trojico je tako ostal Francoz Johann Zarco, ki je kot član poltovarniške ekipe Honda LCR v kvalifikacijah kot tretji razbil popolno prevlado italijanskih motociklov. Sprva je padel na šesto mesto, a se je potem prebil nazaj do četrtega.

Marqueza, tako Marc kot mlajši Alex, ki vozi za poltovarniško Ducatijevo ekipo Gresini, nista imela kakšnih posebnih težav, saj je bil Bagnaia dobri dve sekundi za Alexom.

Za tremi Ducatiji in Zarcojem pa sta na petem in šestem mestu končala še Italijana Fabio Di Giannantonio (VR46 Ducati) in Marco Bezzecchi (Aprilia).

Nov rekord

Marc Marquez je popoldne v kvalifikacijah s časom 1:36,917 postavil še nov rekord kroga na dirkališču Termas de Rio Hondo.

"Težka zmaga, Alex je močno pritiskal, tako da nisem mogel povečati razlike. Zadovoljen sem, a jutri bo težko, ker je zelo zanesljiv," je za prireditelje dirke dejal zmagovalec.

Za zdaj še brez branilca naslova

Tudi v Argentini v karavani še ni branilca naslova Španca Jorgeja Martina; v tej sezoni član tovarniške Aprilie še ni dirkal, po poškodbah med pripravami je izpustil prvo dirko sezone pred 14 dnevi na Tajskem, manjkal pa bo tudi še na naslednji preizkušnji v ameriškem Austinu. Predvidoma se bo na motor vrnil šele sredi aprila v Katarju.

V seštevku SP ima Marc Marquez, ki je na Tajskem dobil obe dirki, po današnjem sprintu 49 točk, Alex Marquez je drugi z 38, Bagnaia pa tretji s 30.

Dirkače v Termasu de Riu Hondu klasična preizkušnja čaka v nedeljo ob 19. uri.