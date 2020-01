Po torkovih težavah končno mirnejša etapa za Simona Marčiča #video

Simon Marčič je po velikih tehničnih težavah v tretji etapi, ki jih je moral reševati z veliko mero improvizacije, danes na preizkušnji od Neoma do Al-Ule, dolgi 676 km, zasedel 63. mesto. V skupnem seštevku pa se je po veliki časovni izgubi v torek zdaj spet prebil nekoliko naprej, po novem je na 88. mestu z zaostankom dobrih osem ur in 43 minut.

We LOVE #WheelieWednesday so... Here's the best from the first days on #Dakar2020 😊



The bikers are popping them all over the shop!



Featuring:@rickyB357 @quintanilla102 @LBenavides77

Ross Branch@MatthiasWalkner @LaiaSanz_



Who did it best? pic.twitter.com/YeNGHvBAc5