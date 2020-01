Marčič zabredel v težave, Brabec in Sainz do skupnega vodstva na Dakarju

Na vzdržljivostnem reliju Dakar v Savdski Arabiji so dirkači danes opravili s trejo etapo, ki se je začela in končala v Neomu. Med motociklisti je slavil Američan Ricky Brabec na Hondi, med avtomibilisti pa Španec Carlos Sainz (Mini). Oba sta s to etapno zmago prevzela tudi vodstvo v skupnem seštevku.

Motociklisti so morali danes prevoziti etapo, dolgo skupno 504 kilometre, 427 km je bilo hitrostne preizkušnje. Slavil je Brabec pred še dvema dirkačema Honde, Čilencem Jose Ignaciem Cornejo Florimom, ki je zaostal pet minut in 56 sekund, ter tretjim Argentincem Kevinom Benavidesom (Honda), ki je zaostal sedem minut in 22 sekund.

Sun, dust and big crashes 💥



Have a look back at the best moments of today’s stage in Neom. 🎬#Dakar2020 pic.twitter.com/Z1c2VNUN5h — DAKAR RALLY (@dakar) January 7, 2020

Marčič po številnih težavah nazadoval

Po dveh etapah vodilni Britanec Sam Sunderland (KTM) je na 14. mestu zaostal 21 minut in 21 sekund.

Simon Marčič danes ni dirkal, saj se je moral reševati. Foto: zajem zaslona Edini slovenski udeleženec relija Simon Marčič (Husqvarna) je bil v današnji etapi 122. (+ 3:42:44), skupno pa je iz 68. mesta nazadoval na 101. mesto (7:03:42).

Marčič je imel danes kar nekaj težav, tako je po sto kilometrih ostal brez nosilne matice zadnjega kolesa, kar v puščavi lahko pomeni še kaj veliko hujšega kot le odstop, a je našel rešitev in se uspel prebiti do bivaka.

"Res nisem vedel, s čim naj nadomestim manjkajočo matico, brez katere je os zadnjega kolesa seveda neuporabna in motocikel nevozen. Potem pa sem v bližini zagledal kamele, ki so imele posodo za vodo povezano z močno žico. To žico sem uporabil na navoju kot matico, a sem jo seveda moral vsakih nekaj kilometrov zategovati," je težave na progi opisal Marčič.

Dodal je še: "To seveda ni bilo dirkanje in ostal sem tudi brez zadnjih zavor, a uspelo se mi je prebiti nazaj v civilizacijo in do bivaka. Dober rezultat se mi je s tem izmuznil, a uspel sem ostati v dirki. To je Dakar!"

Marčiča ponoči čaka veliko dela, da bo popravil motocikel in tako lahko v sredo startal na četrti etapi.

V skupnem seštevku motociklistov je drugi Benavides (Honda; +4:43), tretji pa danes četrti Avstrijec Matthias Walkner (KTM; +6:02).

Carlos Sainz je vodilni med avtomobilisti. Foto: Reuters

Med avtomobilisti vodi Sainz

Sainz je med avtomobilisti tretjo etapo, dolgo 489 kilometrov, dobil s prednostjo treh minut in 31 sekunde pred Katarcem Nasserjem Al-Attiyahom (Toyota) in Poljakom Jakubom Przygonskim (Mini; + 4:19).

Po ponedeljkovih težavah je tokrat nekdanji dirkač formule 1 Fernando Alonso (Toyota) končal na petem mestu.

V skupnem seštevku ima Sainz pred Al-Attiyahom slabih pet minut prednosti (4:55), pred tretjim Argentincem Orlandom Terranovo, danes osmim, pa nekaj več kot osem (8:09).

V sredo bo na sporedu četrta etapa med Neomom in antičnim krajem Al Ulom.

Preberite še: