Marčič na Dakarju pridobil tri mesta, težave nekdanjega zvezdnika formule ena

Motociklisti so morali danes prevoziti etapo, dolgo skupno 401 kilometer, 367 km je bilo hitrostne preizkušnje. Slavil je Branch pred Sunderlandom, ki je zaostal minuto in 24 sekund. Tretji je bil Čilenec Pablo Quintanilla. Skupno je zdaj v vodstvu Sunderland z minuto in 18 sekundami prednosti pred Quintanillo, tretji je Argentinec Kevin Benavides.

Simon Marčič je dirko v nedeljo začel z 71. mestom v uvodni etapi, danes je preizkušnjo končal na 75. mestu, skupno pa je zdaj 68. (+ 2:01:24).

V torek bo na sporedu tretja etapa s startom in ciljem v Neomu, dolga 504 kilometre (427 kilometrov hitrostne preizkušnje).

⚠️🐪⚠️



Watch out for camels on the track 😆 What's the wildest animal you've encountered in your rides?#Dakar2020 pic.twitter.com/cfI8V3OfBj — DAKAR RALLY (@dakar) January 6, 2020

Zmaga de Villiersu, vodstvo Terranovi

Med avtomobilisti je etapo dobil Južnoafričan Giniel de Villiers (Toyota). Skupno je v vodstvu Argentinec Orlando Terranova (Mini Cooper), ki je bil danes drugi s slabimi štirimi minutami zaostanka. Nekdanji dirkač formule 1 Fernando Alonso se je soočil s prvimi tehničnimi težavami in je precej zaostal.

Današnjo etapo je dobil de Villiers, ki je za tri minute in 57 sekund ugnal Terranovo. Katarec Khalid Al-Qassimi (Peugeot) je bil tretji. Skupno je Terranova po dveh etapah v vodstvu, ima pa štiri minute in 43 sekund naskoka pred Špancem Carlosom Sainzem (JCW), tretji je lanski zmagovalec Katarec Nasser Al-Attiyah (Toyota).

Litovec Vaidotas Zala (Mini), ki je presenetljivo dobil prvo etapo, je po drugi zdrsnil na peto mesto.

#Dakar2020 Fernando Alonso junto a Marc Coma y Toyota Gazoo Racing han recibido en la 2°etapa su primer revés. La pareja española golpeó "algo" detrás del polvo de Erik Van Loon en el km 160 y rompieron la suspensión delantera de su Hilux, tras arrancar su rueda delantera izq. pic.twitter.com/gW9YiV2qGS — Agustín Pablo Orejas (@agustin_orejas) January 6, 2020

Smola Fernanda Alonsa

Smolo pa je imel Alonso, ki želi postati prvi svetovni prvak formule 1 z zmago tudi na dakarski preizkušnji. A je hitro doživel prvi udarec, ki je močno zmanjšal njegove možnosti. Po trčenju v skalo po približno stotih kilometrih današnje etape je moral zaradi močno poškodovanega kolesa na svoji Toyoti počakati servisno ekipo, izgubil pa je dve uri in pol. Pred tem sta se s sovoznikom Marcom Como skušala popravila lotiti sama, toda kolo in podvozje sta bila preveč poškodovana. Zdaj je na 48. mestu skupnega seštevka in praktično že brez možnosti za odmevnejšo uvrstitev.

Preberite še: