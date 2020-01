Trdoživi Mariborčan z velikimi pričakovanji na Dakar #video

Eden prvih velikih športnih dogodkov v letu je zdaj že tradicionalno reli Dakar. Letošnji, začel se bo v soboto, bo že 42. po vrsti, a prvi po brezpotjih Savdske Arabije. Kot edini Slovenec se nanj odpravlja motorist Simon Marčič. Zanj bo to šesti nastop na najtežji vzdržljivostni dirki na svetu. Odločen je, da tretjič pride v cilj in v svojem razredu pride na stopničke. In tako upraviči visok finančni vložek – nov motor z navigacijo ga je stal 33 tisočakov, še 16 tisoč evrov pa štartnina.

V domači garaži nas pozdravi ob motorju, ki ga je lani pustil na cedilu. Njegov novi – aktualna replika tovarniškega KTM-a 450 – je že na poti na štart. "Ta je pa res zdaj drug svet. Zelo se pozna teh osem let razvoja med tistim prvim motorjem in tem. Zelo velik korak naprej so naredili," je novega konjička vesel Simon Marčič, edini Slovenec na 42. Dakarju.

Po enajstih letih selitev

Z novim motociklom je osrednji del priprav opravil na peščenem terenu hrvaškega otoka Rab. "Gre za občutek, ki ga dobiš za vožnjo motorja po mivki. Se pravi, kako motor pleše ... Sipine so pač hribi iz mivke, po domače povedano," razlaga 37-letni Mariborčan.

Reli Dakar se je po enajstih letih poslovil od Južne Amerike in bo prvič na Arabskem polotoku. Marčič selitev ocenjuje kot nekakšno vrnitev k koreninam: "Zdaj ko je v Savdski Arabiji, bo bolj podobna prejšnjemu, se pravi staremu Dakarju, ki je bil včasih v Afriki. Zelo podobna puščava je. Del je kamnit, zlasti prvi del ob morju bo kamnita puščava, v drugem delu pa bodo sipine."

Prav sipine so Marčiču zelo ljube. "V vsako puščavo, v katero prideš, so drugačne. Moraš se jih naučit brati. Približno predvideti, kje bi bil lahko mehak pesek, kje trd. Tu bo zdaj za vse enako, nekaj novega. Tudi to je pozitivno," pravi motorist, ki bo dirkal v razredu brez pomoči. Sam bo moral po potrebi servisirati tudi motor.

Po prve stopničke

Ta razred se je v zadnjih letih močno razširil, še pravi naš sogovornik: "42 nas je na štartu. Za primerjavo: prvo leto nas je bilo devet. Ta razred je močno pridobil na popularnosti. Jasno, to je edini originalni Dakar." Letos je izpopolnil tudi znanje navigacije, ki je eden ključnih dejavnikov za dober nastop: "Pomemben je predvsem material, moraš pa se tudi dobro fizično in psihično pripraviti. Potrebuješ še malo športne sreče in pa seveda dobro znanje navigacije. Bit dosleden, bit zbran, čim več časa, po možnosti vseh 12 ur, kolikor si na motorju. In to je ključ do uspeha."

Marčičeva želja je, da se v svojem razredu prvič pripelje na stopničke.

