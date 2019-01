Tudi ko je videl, da je vsega konec, so ga morali zvleči na helikopter #video

"Vzelo mi je sprednje kolo v vulkanskem pesku in letel sem čez krmilo ter razbil navigacijski stolp. Ampak to ni bila glavna težava. Sem jo zvezal z vezicami. Sicer navigacija ni delala, a sem šel počasi naprej," nam je razlagal ob vrnitvi na Brnik. A začeli so ga dohitevati avtomobili in nastopile so težave. "Potegnilo je prah v sam izgorevalni prostor in žal je bilo konec."

Ni se hotel predati do zadnjega

Ko je ponj prišel helikopter, so mu dali še pol ure časa, da bi popravil motor. "Težil sem jim, naj mi dajo kakšno večje orodje, da bi lahko odprl motor. Ni mi dalo miru. Hotel sem, pa so rekli: 'Konec je. Moramo poleteti. Kmalu bo tema. Potem ne moremo leteti.' Dobesedno so me zvlekli v helikopter."

Padel v živi pesek, k sreči ga je rešil Čeh

Četrta etapa mu očitno ni bila usojena. "Tri ure prej sem padel v živi pesek. V pol minute je bilo zadnje kolo popolnoma pod mivko, jaz sem bil pa tudi že čez gležnje notri. Hvala bogu je prišel češki tekmovalec in sva skupaj vrgla motor na bok in ga izvlekla ven." Letos je bil Dakar za motoriste res neizprosen. V cilj je prišla le polovica tekmovalcev.

V drugem tednu Dakarja je Marčič tako v Limi nabiral kondicijo - na štiri tisoč metrih višine, peš in na kolesu - za Dakar 2020. Pred tem ima še en cilj: doktorat na fakulteti za energetiko.

