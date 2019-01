Al-Attiyah zmagovalec Dakarja 2019 med avtomobilisti, Price pa med motoristi

Katarec Nasser Al-Attiyah (Toyota) je zmagovalec relija Dakar med avtomobilisti. Katarski dirkač je ubranil veliko prednost, ki jo je imel po prvih devetih preizkušnjah, tudi na današnji od Pisca do Lime ter si privozil tretjo zmago po letih 2011 in 2015. Avstralec Toby Price (KTM) je zmagovalec med motociklisti. Dobil je tudi današnjo zadnjo etapo od Pisca do Lime, tako da je potrdil vodstvo po prejšnjih devetih in se na koncu veselil druge zmage na tem tekmovanju po letu 2016.