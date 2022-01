Marčič: Neverjetne hitrosti, potrebujem nov motor #video

Simon Marčič po deseti etapi 44. Dakarja, ko je bil deveti v razredu original, razlaga, da tako hitrega Dakarja sam še ni vozil. In to je njegova največja težava, saj ima njegov Husqvarnin motor za sabo že tri Dakarje.

Simon Marčič je na 10. etapi Dakarja, ko so morali prevoziti 759 kilometrov (povezovalnih in dirkaških), v razredu original osvojil deveto mesto. Bil je 28 minut počasnejši od Arunasa Gelazninkasa. Litovec je pred zadnjima dvema etapama še naprej vodilni tudi v skupnem seštevku voznikov, ki tekmujejo brez pomoči ekipe. Marčič je z osmega zdrsnil na deveto mesto in za Gelazninkasom zaostaja šest ur in 14 minut. V razvrstitvi vseh motoristov, torej tudi tistih s podporo ekipe, pa je 54.

Simon Marčič Foto: Denis Janežič "Letošnji Dakar je precej drugačen, kot smo bili vajeni do zdaj. Fizično in tehnično ni tako naporen kot lanski, hitrosti so pa neverjetne. V našem razredu ni več potrebne toliko iznajdljivosti in vzdržljivosti," je po deseti etapi razlagal Mariborčan.

In zato je motor postal bolj pomemben kot voznik. To je Marčičev največji primanjkljaj. "S tako vožnjo bi bil pred dvema letoma na stopničkah, zdaj pa sem daleč zadaj. Oziroma sem med deseterico, a bom moral za osmo mesto še pošteno garati. Fantje so mi blizu. Odloča tudi kakovost motorja. Moj motor ima za seboj že tri Dakarje. Ni več tako hiter. Potrebujem nov motor za naslednje leto." Tako zanj zdaj želja ostaja le, da tretjič zapored konča najtežjo dirko na svetu. Za prvimi tremi v razredu brez ekipe ima namreč že štiri ure in 45 minut zaostanka.

Deseto etapo je sicer med motoristi dobil Avstralec Toby Price (KTM), ki je šesti v skupnem seštevku. Znova pa imamo novega vodilnega. To je zdaj Francoz Adrien van Beveren (Yamaha), ki ima slabih šest minut prednosti pred Britancem Samom Sunderlandom (GasGas). Avstrijec Matthias Walkner (KTM) je v sredo s prvega zdrsnil na četrto mesto.

Loeb izgublja boj za zmago

Sebastien Loeb se je že sprijaznil z drugim mestom. Foto: Guliver Image

Med avtomobilisti pa je še dan bliže svoji četrti zmagi na Dakarju Katarec Naser Al Atijah. Pred četrtkovo predzadnjo etapo ima voznik Toyote dobrih 32 minut minut pred Sebastienom Loebom (Bahrain Radi Xtreme). "Pritiskam do maksimuma, a zaostanek je prevelik. Ničesar ne morem narediti," se je v usodo že vdal devetkratni svetovni prvak v reliju, ki na Dakarju še ni bil boljši kot drugi. Sredino etapo je sicer dobil najuspešnejši voznik v zgodovini te dirke Stephane Peterhansel (Audi).