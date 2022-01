Tako izenačenega Dakarja med motoristi že dolgo ni bilo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Pri motoristih je deveto od 12 etap dobil Čilenec Jose Ignacio Cornejo (Honda) pred Argentincem Kevinom Benavidesom (KTM) in Američanom Rickyjem Brabcem (Honda). Avstrijec Matthias Walkner je bil četrti z dvema minutama zaostanka, skupno pa je zdaj na prvem mestu. Do zdaj prvi Britanec Sam Sunderland (GasGas) je bil na torkovi etapi šele 14. Izgubil je osem minut in je tako dve minuti za Avstrijcem. Ta je sicer zmagovalec Dakarja iz leta 2018, letos pa je sploh prvič prišel v skupnem vodstvu.

Prvih šest motoristov je v razmaku manj kot 11 minut. Tako izenačenega Dakarja že dolgo ni bilo. Na devetih etapah smo videli sedem različnih zmagovalcev, samo Daniel Sanders (GasGas) in Joan Barreda (Honda) sta dobila po dve etapi. Barreda je trenutno šesti, Sanders pa je medtem odstopil.

Marčič v razredu original ostaja osmi

Slovenski dirkač Simon Marčič je bil na deveti etapi 52., skupno pa je na 56. mestu z nekaj manj kot devetimi urami zaostanka. V razredu original je 491 kilometrov devete etape odpeljal v treh urah in devetih minutah in osvojil deseto mesto. Ostaja na osmem mestu skupne razvrstitve voznikov brez ekipe. Za vodilnim Litovcem Arunasom Gelazninkasom (KTM) zaostaja pet ur in 46 minut.

Al Atijah vse bliže zmagi

Pri avtomobilistih je torkovo etapo dobil Južnoafričan Giniel de Villiers, premoč ekipe Toyota sta potrdila še drugi Južnoafričan Henk Lategan in tretji Katarec Naser Al Atijah. Zadnji je vse bližje novi zmagi na tem reliju. Ta bi bila zanj že četrta. Spet je namreč premagal najresnejšega tekmeca, nekdanjega svetovnega prvaka v reliju Sebastiena Loeba (Bahrain Raid). Francoz je bil tokrat peti, skupno pa na drugem mestu zaostaja 39 minut. Je pa Loeb edini še z manj kot uro za katarskim tekmecem. Loeb na Dakarju nastopa petič, drugo mesto je do zdaj njegov najboljši rezultat.