Trdoživ, a utrujen: Telo se mi podira, verjetno je kriv covid-19 #video

Utrujen po osmi etapi Dakarja. A pred njim je še več kot 2.300 kilometrov. Foto: Denis Janežič Vidno utrujen in tudi nekoliko razočaran je na posnetku po osmi etapi relija Dakar Simon Marčič. Pred zadnjo tretjino dirke (še več kot 2.300 kilometrov) je v razredu original na osmem mestu, štiri ure za tretjeuvrščenim, za tako želenimi stopničkami. "Telo se mi podira. Prve dele etap vedno prevozim zelo dobro, pridobim deset, 15 mest, potem pa jih v drugem delu izgubim. Ne vem, kaj je razlog. V novembru sem prebolel covid-19. Verjetno se to pozna na telesu. Potem sem decembra še enkrat zbolel. Tudi vreme je bilo zelo slabo, tako da sem imel manj ur na motorju kot v preteklih letih." Vsak dan prevozijo približno med 500 in 800 kilometrov. Prav ponedeljkova etapa je bila najdaljša (830 kilometrov).

Zanj je to osmi nastop na najtežji vzdržljivostni dirki na svetu. Štirikrat je do zdaj prišel na cilj, najboljši je bil lani, šesti. V razredu brez ekipe jih je bilo na letošnji Dakar prijavljenih 37, trenutno jih še vozi 31. "Res gre za vrhunske voznike. Boril se bom do konca. Dirka je nepredvidljiva. Bom pa rekel tako, da je optimistično in realistično doseči stopničke ali zmago, a zame je trenutno to bolj ali manj odpisano."

Sam mora poskrbeti za popravilo motorja, težave s potno knjigo (Foto: Denis Janežič):

Zaradi okvare potne knjige se je izgubljal

Ob težavah s fizično pripravljenostjo je dobra novica ta, da padcev, vsaj hujših, ni imel. Se mu je pa dvakrat zgodilo, da mu je odpovedala potna knjiga in je imel zato veliko težav s samo navigacijo. Na četrti etapi je šlo za električno okvaro na analogni potni knjigi, na nedeljski sedmi etapi pa za mehansko. "Izgubljal sem se, moral sem se vrniti do kontrolnih točk. Na koncu sem si prislužil še kazen, ker 'na roke ne vrtiš' tako natančno potne knjige. In sem spregledal omejitev hitrosti. Velikokrat smo se peljali mimo kameljih farm, kjer je omejitev 50 ali 30 kilometrov na uro, in sem za štiri kilometre prekoračil hitrost pri vstopu na enega od teh območij." Pred nadaljevanjem dirke je moral potno knjigo zamenjati.

Strah zaradi eksplozije bombe pred dirko

V soboto je Mariborčan kot eden redkih izpostavil še, kako organizator dirke pred javnostjo skriva, kaj se je pred samim začetkom Dakarja zgodilo v Džidi pred enim hotelom. "Pred štartom se je zgodil incident, pozneje smo izvedeli, da je bil teroristični napad." Eksplodirala je bomba pod vozilom francoske posadke. Nogi je izgubil Philipp Boutron. Prepeljali so ga v domovino in ga po nekaj dneh zbudili iz kome. "Čuti se napetost. Tu v bivaku smo na varnem, a ko si na terenu, nikoli ne veš, kaj se lahko zgodi." Pred dobrim desetletjem so Dakar iz Severne Afrike prav zaradi varnosti najprej preselili v Južno Ameriko in nato pred tremi leti v Savdsko Arabijo.