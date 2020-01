Zala in Price dobila prvo etapo Dakarja, Marčič 71.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Avstralec Toby Price (KTM) med motociklisti in Litovec Vaidotas Zala s sovoznikom Saulisom Jurgelenasom (Mini Cooper) med avtomobilisti sta zmagovalca uvodne etape relija Dakar, ki letos prvič poteka v Savdski Arabiji. Edini slovenski dirkač Simon Marčič je bil 71., za Pricom pa je zaostal slabo uro in pol (+ 1:28:24).

Pri motociklistih je bil drugi Američan Ricky Brabec (Honda), tretji pa Avstrijec Matthias Walkner (KTM). Med avtomobilisti je za presenetljivima litovskima zmagovalcema drugo mesto zasedla francosko-portugalska naveza Stephane Peterhansel/Paulo Fiuza (JCW), tretja sta bila Španca Carlos Sainz in Lucas Cruz (JCW).

Danes so dirkači za uvod 42. izvedbe vzdržljivostnega relija prevozili 752 km od Džede do Al Wajha, v ponedeljek pa jih čaka druga etapa od Al Wajha do Neoma, dolga 401 km.

