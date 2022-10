Legendarni Cairoli znova v boj z Gajserjem

V boj z aktualnim svetovnim prvakom v motokrosu Timom Gajserjem in njegovo Hondo gresta tovarniški ekipi KTM in GasGas s spremenjeno vodstveno strukturo. Vodja ekipe KTM je postal devetkratni svetovni prvak Antonio Cairoli.

Letošnje svetovno prvenstvo v motokrosu MXGP je bilo za največjo znamko v tem športu, za KTM, veliko razočaranje. KTM-ova tovarniška ekipa ob poškodbi Jeffreyja Herlingsa sploh ni imela svojega voznika, v njihovi sestrski ekipi GasGas pa je Jorge Prado dosegel eno samo zmago in prvenstvo končal na tretjem mestu, s skoraj 200 točkami zaostanka za Timom Gajserjem, ki je s Hondo četrtič postal prvak razreda MXGP.

Foto: Grega Valančič/Sportida Da bi bili v sezoni 2023 močnejši, se je avstrijski koncern odločil za spremembe v vodstveni strukturi obeh svojih moštev. Davide de Carli, ki je bil dolga leta vodja KTM-ove tovarniške ekipe in tvorec uspehov devetkratnega prvaka Antonia Cairolia, je po novem dirkaški direktor za motokros pri KTM-u in bo tako nadziral delo obeh ekip (KTM in GasGas). V pretekli sezoni je bil vodja GasGasa, kjer je mesto šefa ekipe prepustil svojemu sinu Davidu de Carliju. Ekipa bo imela tri voznike v MXGP. To so Jorge Prado, Mattia Guadagnini in Simon Langenfelder.

Foto: Grega Valančič/Sportida KTM bo nastopal z enim dirkačem. To je svetovni prvak iz sezone 2021 Jeffrey Herlings. Bo pa imela ekipa novega vodjo. Petkratni svetovni prvak Joël Smets bo do zdaj delal kot trener KTM-ovih voznikov, novi vodja ekipe pa je nihče drug kot Toni Cairoli. Legendarni Italijan je za KTM dirkal od leta 2010 in z njim prvak postal šestkrat. Po lanski sezoni je končal kariero, a letos vendarle odpeljal nekaj dirk ameriškega prvenstva. Zdaj se star 37 let vrača v MXGP v drugačni vlogi. Ekipa bo imela še dva voznika v razredu MX2. To bosta Andrea Adamo in Liam Everts, sin še ene legende motokrosa desetkratnega svetovnega prvaka Stefana Evertsa.