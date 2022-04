Lewis Hamilton je sedemkratni prvak formule 1. V vsaki od svojih 16 sezon v kraljici avtomotošporta je zmagal vsaj enkrat. Lani je bil le krog oddaljen od rekordnega osmega naslova. Njegova ekipa Mercedes pa je osvojila zadnjih osem konstruktorskih naslovov. A nova generacija dirkalnikov formule 1 je stvari obrnila na glavo. Hamilton je po štirih dirkah sedmi v skupnem seštevku. Osvojil je le 28 točk. Čast Mercedesa je sicer s štirimi uvrstitvami med najboljših pet ubranil George Russell, tako da imajo 77 točk.

Skupni seštevek po četrti dirki:



1. Charles Leclerc 86 točk

2. Max Verstappen 59

3. Sergio Perez 54

4. George Russell 49

5. Carlos Sainz 38

6. Lando Norris 35

7. Lewis Hamilton 28

8. Valtteri Bottas 24



1. Ferrari 124 točk

2. Red Bull 113

3. Mercedes 77

V Bahrajnu je bil Hamilton tretji, a potem ko sta odstopila oba Red Bulla. Foto: Reuters Če je bil letos Hamilton na uvodnih štirih dirkah samo dvakrat med prvimi osmimi, je lani dobil tri od prvih štirih dirk. Britanec je imel tako po VN Španije 2021 že 94 točk. Mercedes jih je imel 141, torej skoraj dvakrat toliko kot letos in pravzaprav več, kot jih imata trenutno najboljši ekipi začetka prvenstva Ferrari (124) in Red Bull (113). Mercedes je pri načrtovanju novega dirkalnika zgrešil. Revolucionarno oblikovanje stranic dirkalnika očitno ni ustrezno, tako imajo težave s pretekom zraka mimo dirkalnika in njihova srebrna puščica na ravninah poskakuje najbolj med vsemi (tako imenovano delfinjenje). Obenem še Mercedesov hibridni motor ni več najmočnejši, morda so ga prehiteli prav vsi trije tekmeci (Ferrari, Renault in Honda/Red Bull).

Zaradi poskakovanja dirkalnika bolečine v hrbtu in prsih

S poskakovanjem (delfinjenjem) dirkalnika na dolgih ravninah ima sicer nekaj težav tudi Ferrari, a pri njih to na hitrost ne vpliva kot pri Mercedesu. Ne le zaradi slabih rezultatov, Mercedes bo moral to čim hitreje odpraviti tudi zaradi samega vpliva na zdravje dirkačev. "Poskakovanje ti kar vzame dah. Tako ekstremno še ni bilo," je po Imoli razlagal Russell. "Res upam, da čim prej najdemo rešitev, saj tako ne moreva voziti naprej. Ta konec tedna me je bolel hrbet, od poskakovanja me je tiščalo tudi prsih." Sicer W13 sploh ni tako slab, še dodaja mladi Britanec.

Wolff: Morda je koncept dirkalnika res napačen

Hamilton in Wolff sta leta slavila zmage Mercedesa, letos so daleč od njih. Foto: Reuters "Dokaz, kako napačno smo zasnovali dirkalnik," je Hamilton komentiral razplet nedeljske dirke v Imoli, ko je za zmagovalcem Maxom Verstappnom zaostal za celoten krog. Šef ekipe Toto Wolff se mu je že po radijski zvezi opravičil, ker so mu dali tako slab, nevozen dirkalnik. "Lewis je najboljši dirkač na svetu, nima pa dirkalnika, s katerim bi to lahko pokazal," je za Sky Sports poudaril Wolff. "Morda je koncept dirkalnika res napačen. Imamo nekaj idej in konceptov, kako bi na naslednjih dirkah rešili težave." Hamilton je medtem borbo za naslov prvaka že odpisal.

"Ne pozabimo, da je bil Russell z istim dirkalnikom četrti"

Bila sta ekipna tekmeca, danes Rosberg ocenjuje Hamiltonove nastope. Foto: Reuters Rezultati njegovega novega ekipnega tekmeca sicer kažejo, da W13 le ni tako slab dirkalnik. Russell ima na tretjem mestu seštevka 49 točk oziroma 21 več od Hamiltona. Nekdanji Hamiltonov moštveni tekmec Nico Rosberg, ki se je po šampionski sezoni 2016 upokojil in zdaj občasno dela kot analitik na nemški in britanski televiziji, tako meni, da ni ekipa edini krivec za slabe Hamiltonove rezultate. Wolffove besede Hamiltonu po dirki, in sicer "oprosti, ker si moral to voziti, vem, da je dirkalnik nevozen", je Rosberg označil za zavajanje.

"Tako je igral psihološko igro, kar je z njegove strani zelo pametno," je za Sky Sports dejal Rosberg. "Mercedes krivi sebe, ker tako želi psihološko podpreti Lewisa. Da bi ta ostal motiviran. To je zelo pametno, ker namreč ni povsem res. Ne pozabimo, da je bil Russell z istim dirkalnikom na četrtem mestu. Lewis ima torej zagotovo veliko vlogo za tako slab rezultat. Iz dirkalnika se je dalo izvleči več."

Medtem ko Hamilton ni mogel prehitevati, je Russellu uspelo lepo prehitevanje in je osvojil četrto mesto. Foto: Reuters

Rosberg je komentiral tudi dogodek po kvalifikacijah, ko so kamere ujele, kako sta bila Hamilton in Wolff v pogovoru vidno razburjena. "Napetost narašča. Videli smo, kako je bil Toto, vsaj po mojem mnenju, jezen na Lewisa. Mogoče je Lewis malo preveč ostro kritiziral ekipo po radijski zvezi. Napetost narašča, a to je povsem razumljivo." Na kvalifikacijah se noben od voznikov Mercedesa ni prebil v prvo deseterico. Hamilton o vsebini pogovora z Wolffom z novinarji ni želel govoriti.