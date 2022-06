Samo svizec hitrejši od Verstappna, zadnji motor za Leclerca

Vetroven dan v Montrealu je prvič po treh letih pozdravil karavano formule 1. Na prvem od treh prostih treningov je bil najhitrejši zmagovalec nedeljske VN Azerbajdžana Max Verstappen (Red Bull), ki je odpeljal četrt sekunde hitrejši čas kot Carlos Sainz (Ferrari). Približno pol sekunde sta zaostala Sergio Perez (Red Bull) na četrtem in Charles Leclerc (Ferrari) na petem mestu. Nobeden od teh štirih voznikov na VN Kanade še ni zmagal.

Alonso je bil tretji. Foto: Reuters Presenečenje treninga pa je bilo na tretjem mestu – Fernando Alonso (Alpine). Obenem je edini svoj najhitrejši čas odpeljal na srednji trdoti pnevmatik (vsi preostali na najmehkejših). Dvakratni svetovni prvak je na treningih sicer že bil nekajkrat hiter, drugače je na dirkah, saj je na prvih osmih osvojil samo 16 točk. Kje sta dirkača Mercedesa? George Russell na šestem mestu in Lewis Hamilton na osmem. Zaostala sta manj kot sekundo.

Iz prve vrste je trening opazoval svizec. Vse se je končalo dobro! Svizci so na dirkališču Gilles Villeneuve, ki je sicer mestni park, kar številni in vsako leto med dirkaškim konec tedna večkrat prečkajo stezo. Doslej so vedno vsi preživeli.

Watch out little friend! 🥺



A brave groundhog makes a daring dash between Alonso and Sainz's cars#CanadianGP #F1 pic.twitter.com/L1VrUb05Js — Formula 1 (@F1) June 17, 2022

VN Kanade, 1. trening:



1. Max Verstappen (Red Bull) 1:15, 158

2. Carlos Sainz (Ferrari) +0,246

3. Fernando Alonso (Alpine) +0,373

4. Sergio Perez (Red Bull) +0,461

5. Charles Leclerc (Ferrari) +0,508

6. George Russell (Mercedes) +0,664

7. Lance Stroll (Aston Martin) +0,719

8. Lewis Hamilton (Mercedes) +0,719

9. Sebastian Vettel (Aston Martin) +0,883

10. Daniel Ricciardo (McLaren) +0,925

Gasly že kaznovan, Leclerc za zdaj še ne

Leclerc je bil peti. Foto: Reuters Leclerc v Kanadi, na deveti veliki nagradi sezone, nastopa s tretjim in zadnjim dovoljenim turbopolnilnikom v Ferrarijevem pogonskem sklopu. Vsaka naslednja menjava bo pomenila 10 štartnih mest kazni. To bo že na tej dirki prejel Juki Cunoda (Alpha Tauri), ki je porabil vse tri dovoljene enote vseh štirih delov pogonskega sklopa.

Mercedes je po četrtkovi odločitvi Mednarodne avtomobilistične zveze, da imajo ekipe odslej več svobode pri reševanju težav s poskakovanjem dirkalnikov, že naredil nekaj sprememb na podvozju, da bi bil W13 vendarle bolj stabilen. Bodo pa komisarji odslej bolj temeljito pregledovali dirkalnike oziroma podvozja.

Kvalifikacije bodo v soboto ob 22.00 po srednjeevropskem času, dirka pa v nedeljo ob 20.00.