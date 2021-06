Hamiltonu zadnji prosti trening v Spielbergu

Na petkovih uvodnih treningih za VN Štajerske je bil najhitrejši Verstappen, trenutno vodilni v skupni razvrstitvi svetovnega prvenstva. Hamilton na drugem mestu zaostaja 12 točk.

Ob 15. uri se bodo začele kvalifikacije za nedeljsko dirko.

