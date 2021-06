Verstappen najhitrejši tudi na drugem treningu v Spielbergu

Tretji je bil Francoz Esteban Ocon (Alpine, +0,378), četrti pa Britanec Lewis Hamilton (Mercedes). Branilec naslova je bil na prvem treningu tretji, na drugem pa je za Verstappnom zaostal 0,384 sekunde.

Valtteri Bottas se je zavrtel v boksih:

Here's another look at FP2's big talking point, Valtteri Bottas' spin in the the pit lane #StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/Hc2jZ4DIWx

Izidi 2. prostega treninga:

Max Verstappen lands P1 for the second time on Friday



Who impressed you most in FP2? 🤔#StyrianGP 🇦🇹 #F1 pic.twitter.com/zL5OsUEE9X