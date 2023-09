Gajser v troboju za zmago na zadnji dirki sezone

V Matterley Basinu na jugozahodnu Anglije poteka zadnja, 19. dirka letošnjega svetovnega prvenstva v motokrosu. Na kvalifikacijski vožnji razreda MXGP so bili prvi trije, novi prvak Jorge Prado, drugouvrščeni v seštevku Romain Febvre in lanski prvak Tim Gajser, razred zase. V MX2 je bil Jan Pancar 18.

Prado, ki je v nedeljo postal svetovni prvak, je kvalifikacije dobil že enajstič letos. Foto: GasGas Lanski svetovni prvak Tim Gajser (Honda) je v vožnji na čas odpeljal kar osem desetink hitreje kot novi prvak Jorge Prado (GasGas). Španec je veliko dela za svojo prvo lovoriko v MXGP naredil na kvalifikacijskih vožnjah, na katerih so letos prvič delili točke (10 za prvo mesto). Dobil jih je namreč kar deset in zdaj še enajstič. Uspel mu je dober štart in v prvi zavoj je zapeljal pred Romainom Febvrom (Kwasaki) in Gajserjem. Ta trojica je na zadnjih dirkah najhitrejša in že do polovice vožnje si je pridirkala več kot 10 sekund prednosti pred četrtim Rubenom Fernandezom (Honda). In do konca se vrstni red pri vrhu ni več spremenil, Ruben je zaostal več kot 20 sekund. Po takem bodo v nedeljo izbirali štartne rampe.

V MX2 na zadnji dirki sezone od Slovencev tekmuje Jan Pancar (KTM). Da je lahko hiter, je potrdil z devetim časom treninga na čas. Nato je bil manj uspešen v kvalifikacijski vožnji, z dobro minuto zaostanka na 18. mestu. Zmagal je vse boljši Simon Längenfelder (GasGas), ki je na zadnjih petih velikih nagradah kvalifikacije dobil še tretjič. Drugi je bil novi svetovni prvak Andrea Adamo (KTM). Njegov mentor in vodje KTM-ove tovarniške ekipe ter devetkratni svetovni prvak Toni Cairoli praznuje 38. rojstni dan.

Zadnjič letos se bodo točke delile v nedeljo popoldne. Štart voženj v MX2 bo ob 14.15 in 17.10, v MXGP pa ob 15.15 in 18.10 po srednjeevropskem času. Gajser je lani v Metterley Basinu zmagal. To je njegova najljubša proga.

Peklaj 21. v prvi vožnji EMX250

Jaka Peklaj Foto: Matej Podgoršek Jaka Peklaj (Husqvarna), ki je v Turčiji in Maggiori odpeljal prvi dve dirki svetovnega prvenstva MX2, v Matterley Basinu nastopa na svoji prvi dirki evropskega prvenstva EMX250. Torej na enakem motorju, a v malo lažji, a bolj številčni in bolj izenačeni konkurenci. Prvo vožnjo so odpeljali že v soboto popoldne in 16-letnik je bil 21. Druga bo v nedeljo zjutraj.