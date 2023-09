Predzadnji konec tedna letos za vse ljubitelje motokrosa. Doma boste v nedeljo lahko spremljali finalno dirko državnega prvenstva v Orehovi vasi, ki obeležuje 60 let od prve dirke, v Matterley Basinu v Angliji pa bo potekala zadnja, 19. dirka letošnjega svetovnega prvenstva, kjer bodo dirkali najboljši slovenski vozniki Tim Gajser (v MXGP), Jan Pancar in Jaka Peklaj (v MX2).

Za vse tri bo ta dirka tudi priložnost za priprave na ekipno svetovno prvenstvo oziroma pokal narodov. Ta bo na sporedu sedmega in osmega oktobra v Franciji. Naslednji teden bodo vsi trije opravili vsaj en skupen trening v Tiga243Landu.

Tim Gajser (Honda) je v tej sezoni zaradi poškodbe in dolgega okrevanja izpustil 11 dirk. Vrnil se je poleti, po vrnitvi dosegel tudi že prvo zmago v Turčiji, na zadnji preizkušnji v Maggiori pa je bil peti. Boljšo uvrstitev mu je odnesel padec v prvi vožnji, ko se je moral prebijati iz ozadja. Kljub temu je v seštevku že precej visoko, ima 240 točk in je pred britansko dirko 13. Lahko napreduje na končno 11. mesto. "Zdi se mi, da so moje vožnje zdaj počasi tisto, kar sam želim. Zmaga v Turčiji mi je vrnila samozavest, v Maggiori sicer ni šlo vse po načrtih, toda druga vožnja je bila vseeno zelo dobra. Matterley Basin mi je bil vedno všeč, proga je široka in omogoča tekočo vožnjo, skoki so pa dolgi. Tu sem že zmagoval in rad bi letošnjo sezono končal na podoben način z uvrstitvijo pri vrhu."

Jan Pancar Foto: Matej Podgoršek Lovoriko j minulo nedeljo predal Jorgeju Pradu (GasGas). Španec je premoč v sezoni 2023 potrdil v Maggiori, ko je prednost pred prvim zasledovalcem Francozom Romainom Febvrom (Kawasaki) povečal na neulovljivih 83 točk. Zdaj jih ima 890, Febvre pa 807. Na voljo jih je še 60. V razredu MX2 pa je v Maggiori naslov potrdil domačin Andrea Adamo (KTM), ima namreč 779 točk, Belgijec Jago Geerts (Yamaha) pa 706. Pancar, ki je nastopal na vseh dirkah sezone, je po predzadnji dirki na 11. mestu s 331 točkami. Mladi Jaka Peklaj pa bo v Veliki Britaniji nastopil šele tretjič na tej ravni tekmovanja.

Prva vožnja preizkušnje za VN Velike Britanije v razredu MXGP bo v nedeljo ob 15.15, druga pa ob 18.10. V MX2 bosta vožnji ob 14.15 in 17.10.

V Orehovi vasi pa se prve vožnje zadnje dirke letošnjega državnega prvenstva v nedeljo začnejo ob 10.50, druge bodo nato sledite od 14.40 naprej.