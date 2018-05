Gajser po prvi vožnji tik za najboljšimi

Orljonok, mxgp, dirka

Gajser je po slabšem začetku sezone, ko je zaradi poškodbe tudi izpustil prvo dirko, počasi ujel priključek s tekmeci. Na prejšnji postaji SP na Portugalskem je prvič v sezoni prišel do zmagovalnih stopničk za tretje mesto.

V Rusiji, kjer so dirko postavili na praznični 1. maj, je v kvalifikacijah imel smolo, po padcu se je moral prebijati iz ozadja in si je privozil 14. izhodišče. V uvodni vožnji je začel na osmem mestu, potem se je hitro prebil do petega, višje pa nato ni mogel, saj so bile razlike med tekmeci pred njim že prevelike.

Za zmagovalcem Desallom si je drugo mesto privozil Italijan Antonio Cairoli, tretji je bil vodilni v SP Nizozemec Jeffrey Herlings.

Skupno je v SP po polovici ruske dirke v vodstvu ostal Herlings z 261 točkami, Cairoli jih ima 247. Gajser je zdaj pri 129 točkah.

Druga vožnja elitnega razreda bo na sporedu ob 16. uri.