Gajser premagal kralja štartov Prada, že na samem štartu

Gajser se po dobrem mesecu testiranj in dirkanja na Sardiniji z dobro popotnico odpravlja na prvo dirko MXGP.

Trikratni svetovni prvak v MXGP Tim Gajser (Honda) je bil razred zase v obeh vožnjah dirke odprtega italijanskega prvenstva v Rioli Sardu na Sardiniji, ki bo spomladi gostila tudi eno od dirk svetovnega prvenstva. Tako v prvi vožnji MX1 kot v superfinalu je drugouvrščenega Jorgeja Prada (GasGas) pustil za sabo za 18 sekund.

Še več: v obeh vožnjah mu je uspel tudi najboljši štart! Ta je bil v lanski sezoni največji Timov minus. Najboljši na štartih pa je bil prav Prago. V 36-ih vožnjah mu je tako imenovani "hole shot" uspel kar 18-krat. Španec bi moral biti glavni Timov tekmec na uvodni dirki MXGP v Matterley Basinu v Angliji, ki bo čez dva tedna. Manjkala bosta namreč poškodovana svetovni prvak Jeffrey Herlings (KTM) in podprvak Romain Febvre (Kawasaki). Tam bodo pogoji za dirkanje drugačni kot na mivkasti podlagi na pomladni Sardiniji: trda podlaga in ob muhastem angleškem vremenu lahko tudi blato.

Pancar na 12. mestu

Dobro je dirkal tudi drugi slovenski predstavnik v svetovnem prvenstvu Jan Pancar (KTM). V prvi vožnji razreda MX2 je osvojil 15. mesto. To je zadoščalo za uvrstitev v superfinale, kjer so skupaj nastopili najboljših iz prve vožnje v MX1 in MX2. V superfinalu je bil Pancar še višje, na 12. mestu je za zmagovalcem Gajserjem zaostal dve minuti.

Jeremy Seewer (Yamaha), ki je bil minulo nedeljo edini konkurenčen Gajserju na prvi dirki italijanskega prvenstva v Algheru na Sardiniji, je to nedeljo dirkal na francoskem prvenstvu v Lacapelle Marivalu. In znova osvojil drugo mesto. Tokrat ga je premagal novinec v MXGP in aktualni prvak MX2 Maxime Renaux (Yamaha).