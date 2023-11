Hamilton samo še odšteva

Max Verstappen (Red Bull) je v soboto dobil že šprintersko dirko v Interlagosu, v teoriji bi mu moralo biti na nedeljski (štart ob 18. uri) še nekoliko lažje. Ta konec tedna sta mu najbližje dirkača ekipe McLaren, a sta bila v petek žrtvi predčasnega konca kvalifikacij, ko so se nad dirkališče Jose Carlos Pace zgrnili črni oblaki. Tako je Lando Norris na šestem štartnem mestu, Oscar Piastri pa celo samo na desetem. A majhne razlike med dirkalniki omogočajo veliko prehitevanj. "Ne bomo se kar naenkrat borili z Red Bullom, na tej stezi tega res nismo pričakovali. A je bilo ta konec tedna že nekaj lepih presenečenj in pozitivnega za nas. Poskusil bom, bo pa treba kar veliko prehitevati," pred štartom 20. velike nagrade letos pove Norris. Veliko vlogo pa bodo odigrale tudi pnevmatike. Na kvalifikacijah so jih ta konec tedna porabili precej več kot običajno, tako da je večina ostala brez nerabljenih kompletov. Mercedes in Ferrari sta imela zato že na šprintu precej težav. Uganka je Aston Martin, ki je bil hiter na sobotni dirki, a sta Fernando Alonso in Lance Stroll začela iz ozadja, na glavni dirki pa bosta iz druge vrste.

Lewis Hamilton bo vesel, ko bo dirkalnik W14 samo še zgodovina. Še tri dirke. Foto: Reuters

Lanski zmagovalec Interlagosa George Russell (Mercedes) je samo na osmem štartnem mestu. Dirkalnik W14 se iz dirke v dirko, iz dneva v dan obnaša drugače, zato veliko upanja na prvo zmago letos v Mercedesu nimajo. V soboto je na v prvem krogu napredoval na drugo mesto, nato padel na četrto, tudi Lewis Hamilton se je sprva boril za četrto mesto, a končal na sedmem. Gume so se mu povsem pregrele. Sedemkratni prvak je bil pred tednom dni v Mehiki drugi, na svojo 104. zmago pa čaka že skoraj 24 mesecev. "Zadnjih nekaj dirk smo lepo napredovali in so bile za nas res pozitivne. Potem pa prideš na to stezo in imaš tako hudo obrabo pnevmatik kot že dolgo ne. Res ne vem, kaj lahko pričakujem. Ampak samo še nekaj dirk imam s tem dirkalnikom in potem bo ta zgodovina. Vesel bom! Letos samo še odštevam. In poskušam uživati, kolikor se le da." Po Braziliji čez dva tedna sledi še Las Vegas in konec meseca Abu Dabi.