Fia klonila pred Hamiltonom: izražanje mnenj dovoljeno

Fia je decembra v statut zapisala, da vozniki ne smejo deliti političnih, verskih ali osebnih izjav in komentarjev, ki kršijo načelo nevtralnosti, razen če bi jih zveza predhodno pisno odobrila. Takšna navodila so izzvala veliko slabe volje in ogorčenih odzivov. Med najbolj ostrimi je bil sedemkratni svetovni prvak Lewis Hamilton. Britanec je znan tudi kot borec proti neenakosti in rasizmu. Na nedavni Mercedesovi predstavitvi novega dirkalnika je zatrdil, da bo tudi v prihodnje izražal svoja stališča ne glede na prepoved Fie. Njegov rojak Lando Norris pa je ocenil, da Fia dirkače obravnava kot otroke.

V dodatku k pravilniku, ki ga je Fia ekipam poslala ta petek, je nekaj sprememb. Tako bodo lahko dirkači tudi v prihodnje izražali svoja mnenja o vseh temah, ki jih obravnava statut, tudi na družbenih omrežjih in v svojem zasebnem življenju. Fia bo vztrajala pri ukrepih in kaznih le v primerih, če bodo stališča izražali neposredno na dirkah oziroma pred in po njih na stezi, denimo na zmagovalnem odru. In celo v teh primerih bodo po novem možne izjeme, za katere pa bodo morali dirkači zaprositi štiri tedne vnaprej. Fia pa bo vsako takšno prošnjo obravnavala posebej.