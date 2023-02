Hamilton se požvižga na pravila: Nič me ne bo ustavilo, da bi povedal svoje mnenje

Lewis Hamilton svojo slavo že vrsto let uporablja v boju za enakost in proti rasizmu. Foto: Guliverimage Fia, vodilni organ formule 1, je decembra v svojem statutu določila, da je voznikom prepovedano deliti politične, verske in osebne izjave ali komentarje, ki kršijo zlasti splošno načelo nevtralnosti, razen če jih je zveza predhodno pisno odobrila, piše nemška tiskovna agencija dpa.

Lewis Hamilton, eden najboljših voznikov v zgodovini F1, že vrsto let svojo slavo uporablja tudi v boju za enakost in proti rasizmu. "Nič me ne more ustaviti, da bi govoril o stvareh, ki so mi pri srcu," izjavo Britanca povzema ameriška televizijska mreža ESPN.

"Šport ima določeno odgovornost, da pomaga opozarjati na krivice," je še pojasnil Hamilton na Mercedesovi predstavitvi. Njihov bolid bo sicer letos spet obarvan v črno, kot je bil v letih 2020 in 2021.

Osemintridesetletnik je leta 2007 ob vstopu v šport postal prvi temnopolti voznik v zgodovini F1. Vse od takrat je bil predvsem skupaj z Nemcem Sebastianom Vettlom nekakšen politični predstavnik voznikov, dokler se zadnji ni po koncu sezone upokojil.