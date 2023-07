Edini trening odplaknilo, kazen za Verstappna

Charles Leclerc Foto: Reuters Na edinem prostem treningu pred nedeljsko VN Belgije so bili na prvih štirih mestih dirkači Ferrarija in McLarna. S časom 2:03,207 je bil najhitrejši Carlos Sainz (Ferrari), a zaradi dežja je bilo dirkanja tako malo, da rezultati ne povedo prav ničesar. Že peti Sergio Perez (Red Bull) je zaostal več kot pet sekund, pet dirkačev pa sploh ni odpeljalo hitrega kroga. Zdrsov s steze in nesreč sicer ni bilo veliko, še najhujšo je doživel Logan Sargeant (Williams). V zavoju Les Combes je končal v zaščitnih gumah in trening je bil za krajši čas tudi prekinjen.

Brez rezultata je ostal tudi aktualni svetovni prvak Max Verstappen (Red Bull). Zmagovalec devetih letošnjih dirk je ostal v garaži, ga pa čaka kazen, ker so v njegovem dirkalniku zamenjali menjalnik. V eni sezoni lahko v posameznem dirkalniku uporabijo štiri, ta je pri Verstappnu že peti. Kvalifikacijskemu rezultatu bodo prišteli pet mest. Ker gre za šprinterski konec tedna, so kvalifikacije za nedeljsko dirko že v petek ob 17. uri. Vprašanje pa, ali jih bodo lahko izpeljali. Tako so mogoče spremembe v programu VN Belgije.

VN Belgije, prosti trening:



1. Carlos Sainz (Ferrari) 2:03,207

2. OScar Piastri (McLaren) +0,585

3. Lando Norris (McLaren) +1,277

4. Charles Leclerc (Ferrari) +4,941

5. Sergio Perez (Red Bull) +5,033

6. Alex Albon (Williams) +5,187