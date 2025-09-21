Gajser tretji v prvi vožnji Darwina, Febvre že svetovni prvak

Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser je na zadnji postaji sezone svetovnega prvenstva v elitnem razredu MXGP v avstralskem Darwinu osvojil tretje mesto v prvi vožnji. Zmagal je Belgijec Lucas Coenen, Francoz Romain Febvre si je s četrtim mestom že zagotovil naslov svetovnega prvaka za sezono 2025.

Za Romaina Febvra je to druga lovorika, na katero pa je čakal kar deset let, saj je bil svetovni prvak prvič leta 2015. V Avstralijo je prišel z zajetnim naskokom, saj je imel v primerjavi z Lucasom Coenenom po sobotnih kvalifikacijah še 46 točk naskoka. To je pomenilo, da je za končno slavje na današnji dirki potreboval le še pet točk, kar je brez težav dosegel.

Romain Febvre je svetovni prvak drugič v karieri. Prvič je to postal pred okroglimi desetimi leti. Foto: Guliverimage

Coenenu je za tolažbo ostala zmaga v tej vožnji, drugi je bil Herlings, tretji pa Tim Gajser, ki tako še ima možnosti, da na dirki konča na najvišji stopnički, kar je bila njegova želja za zadnjo postajo sezone, v kateri je moral devet dirk izpusti zaradi poškodbe in operacije.

Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu MXGP Jan Pancar je bil v uvodni vožnji 14.

V seštevku sezone sta Slovenca po polovici zadnje dirke ostala na svojih mestih, Gajser je deveti s 490 točkami, Pancar pa 11. s 321.

Druga vožnja v Darwinu bo ob 8.40 po slovenskem času.