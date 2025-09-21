Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Nazaj na Siol.net

TELEKOM SLOVENIJE

Pregled dneva

TV spored

Vreme

Vreme
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?
Novice
Sportal
Trendi
Avtomoto
Mnenja
Spotkast
Nepremičnine
VideoS.pot
Dogodki
Telekom slovenije
Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtor:
STA

Nedelja,
21. 9. 2025,
8.17

Osveženo pred

32 minut

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00

Natisni članek

Natisni članek
Darwin Romain Febvre Tim Gajser Tim Gajser Jan Pancar motokros

Nedelja, 21. 9. 2025, 8.17

32 minut

Motokros, razred MXGP (Darwin - prva vožnja)

Gajser tretji v prvi vožnji Darwina, Febvre že svetovni prvak

Avtor:
STA

Termometer prikazuje, kako vroč je članek.

Termometer prikaže, kako vroč je članek.

Thermometer Blue 0,00
Uddevalla Tim Gajser Honda | Tim Gajser po prvi vožnji v Avstraliji zaseda tretje mesto. | Foto Honda Racing/ShotbyBavo

Tim Gajser po prvi vožnji v Avstraliji zaseda tretje mesto.

Foto: Honda Racing/ShotbyBavo

Najboljši slovenski motokrosist Tim Gajser je na zadnji postaji sezone svetovnega prvenstva v elitnem razredu MXGP v avstralskem Darwinu osvojil tretje mesto v prvi vožnji. Zmagal je Belgijec Lucas Coenen, Francoz Romain Febvre si je s četrtim mestom že zagotovil naslov svetovnega prvaka za sezono 2025.

Za Romaina Febvra je to druga lovorika, na katero pa je čakal kar deset let, saj je bil svetovni prvak prvič leta 2015. V Avstralijo je prišel z zajetnim naskokom, saj je imel v primerjavi z Lucasom Coenenom po sobotnih kvalifikacijah še 46 točk naskoka. To je pomenilo, da je za končno slavje na današnji dirki potreboval le še pet točk, kar je brez težav dosegel.

Romain Febvre je svetovni prvak drugič v karieri. Prvič je to postal pred okroglimi desetimi leti. | Foto: Guliverimage Romain Febvre je svetovni prvak drugič v karieri. Prvič je to postal pred okroglimi desetimi leti. Foto: Guliverimage

Coenenu je za tolažbo ostala zmaga v tej vožnji, drugi je bil Herlings, tretji pa Tim Gajser, ki tako še ima možnosti, da na dirki konča na najvišji stopnički, kar je bila njegova želja za zadnjo postajo sezone, v kateri je moral devet dirk izpusti zaradi poškodbe in operacije.

Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu MXGP Jan Pancar je bil v uvodni vožnji 14.

V seštevku sezone sta Slovenca po polovici zadnje dirke ostala na svojih mestih, Gajser je deveti s 490 točkami, Pancar pa 11. s 321.

Druga vožnja v Darwinu bo ob 8.40 po slovenskem času.

Uddevalla Tim Gajser Honda
Sportal Gajser peti v kvalifikacijah Darwina, Coenen zmagal pred Febvrom
Uddevalla Tim Gajser Honda
Sportal Odločitev o prvaku, a predzadnje dejanje za Gajserja in Pancarja
Darwin Romain Febvre Tim Gajser Tim Gajser Jan Pancar motokros
VEČ NOVIC
Ne spreglejte
Ena številka

Ena številka

Preizkusite storitev Ena številka, ki vam omogoča, da povežete do 3 naprave, ki se vse predstavljajo z isto telefonsko številko.
Paketi Naj po nižji ceni

Paketi Naj po nižji ceni

Povezujte se z bližnjimi s paketom Naj – naročnino paketa Naj B ali Naj C vam znižamo za 3 €. Če imate tudi paket NEO, pa si mobilni paket zagotovite za samo 9,99 € na mesec.
Novi paketi

Novi paketi

Preverite ponudbo novih paketov SUPR voznik. Samo za člane programa zvestobe Telekoma Slovenije.