Voznik kabrioleta pešcu nonšalantno zaprl pot: poglejte, kako mu je vrnil #video

Poteza pešca, ki mu je voznik kabrioleta nonšalantno zaprl pot na prehodu za pešce, je nasmejala splet. Kaj je storil, si poglejte v zgornjem videoposnetku.

Ob pogledu na vsakodnevne prometne prizore se kdaj zagotovo vprašate, kako so nekateri ljudje sploh dobili vozniško dovoljenje. Številni namreč kljub pozivom še vedno ne upoštevajo številnih prometnih predpisov. Ne glede na to, ali se v prometu udejstvujemo kot pešci, kolesarji ali vozniki, je treba upoštevati prometna pravila in biti vedno pozoren na druge.

A zdi se, da nekaterim ljudem za prometno varnost sploh ni mar. Na cesti se obnašajo, kakor jim ustreza, vse za to, da bi čim hitreje prišli do želenega cilja. Nekaj takšnega se je zgodilo moškemu z zgornjega videoposnetka. V prometu je bil v vlogi pešca in ko je želel prečkati cesto na prehodu za pešce, mu je pot nonšalantno zaprl voznik kabrioleta. Poteza voznika ga je tako razjezila, da se je odločil, da mu ne bo ostal dožen.

Stopil na zadnje sedeže kabrioleta

Pešec je mirno prečkal cesto, na sredini pa, namesto da bi obšel avtomobil, stopil preko njega, natančneje preko njegovih zadnjih sedežev.

V komentarjih pod objavo so mnogi peščevo potezo pohvalili, eden pa se je pošalili, da bi bilo še boljše, če bi imel blatne čevlje. Številni so tudi trdili, da posnetek ni resničen, da je prirejen, a tudi če je, je to krasno opozorilo in poziv voznikom, naj upoštevajo prometna pravila in ustavljajo pešcem pred prehodom za pešce.