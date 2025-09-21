Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Pe. M.

Nedelja,
21. 9. 2025,
7.45

Osveženo pred

1 ura, 36 minut

Pioneers Vorarlberg HK Olimpija IceHL

Nedelja, 21. 9. 2025, 7.45

1 ura, 36 minut

Liga ICE, 21. september

Olimpija na domačem ledu lovi četrto zaporedno zmago

Pe. M.

HK Olimpija : Vienna Capitals, Alex Petan | Olimpija pred domačimi gledalci lovi četrto zaporedno zmago. | Foto Domen Jančič

Olimpija pred domačimi gledalci lovi četrto zaporedno zmago.

Foto: Domen Jančič

Hokejisti HK Olimpija so po treh tekmah nove sezone lige ICE še neporaženi, na zadnjem srečanju so v petek v podaljšku premagali Gradec. Tokrat bodo že ob 16. uri gostili Pioneers Vorarlberg in lovili četrto zmago.

Graz99ers : HK Olimpija
Sportal Olimpija zmagovito tudi v gosteh, kapetan na prisilnem počitku

Otroci do 14. let imajo prost vstop.

Kapetan Robrt Sabolič bo tokratno tekmo pospremil kot gledalec, po lažji poškodbi bo z ledene ploskve odsoten dva do tri tedne.

ICEHL, 21. september:

Lestvica:

Preberite še:

Alpska liga: HDD Jesenice - Zell am See
Sportal Jeseničani v ponovitvi lanskega finala tesno izgubili
