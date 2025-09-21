Nedelja, 21. 9. 2025, 7.45
Liga ICE, 21. september
Olimpija na domačem ledu lovi četrto zaporedno zmago
Hokejisti HK Olimpija so po treh tekmah nove sezone lige ICE še neporaženi, na zadnjem srečanju so v petek v podaljšku premagali Gradec. Tokrat bodo že ob 16. uri gostili Pioneers Vorarlberg in lovili četrto zmago.
Otroci do 14. let imajo prost vstop.
Kapetan Robrt Sabolič bo tokratno tekmo pospremil kot gledalec, po lažji poškodbi bo z ledene ploskve odsoten dva do tri tedne.
