Charles in Max nista edina v enačbi za zmago v Barceloni

Charles Leclerc (Ferrari) in Max Verstappen (Red Bull), ki ju v prvenstvu po petih dirkah loči 19 točk, sta v prvi štartni vrsti. Monačanu je uspel izvrsten kvalifikacijski krog, a se upravičeno boji, ali bo njegov Ferrarijev dirkalnik na dirki boljši ali vsaj enakovreden Red Bullovemu. Poskočni konjič ima več težav z obrambo pnevmatik in zato na dirki izgublja proti največjim tekmecem. Na drugi strani se ekipi aktualnega prvaka še naprej dogajajo tehnične okvare. Na kvalifikacijah ga je izdal sistem DRS (in ne pogonski sklop, kot so najprej mislili). "Imamo dober ritem za dirko. Na zadnjih dirkah je bil naš dirkalnik prijazen pnevmatikam. Bo pa tokrat zelo zelo vroče. Na tej progi je tudi težko prehitevati. Bomo videli," proti šesti dirki sezone gleda Nizozemec.

V enačbo za stopničke, morda tudi za zmago, pa se prvič letos vključuje tudi Mercedes. Na treningih sta bila George Russell in Lewis Hamilton četrt sekunde za Ferrarijem in Red Bullom, na kvalifikacijah pol sekunde. Mlajši Britanec je na četrtem štartnem mestu, starejši na šestem. "Glede na naš ritem v petek imamo boljši dirkalnik za dirko kot za kvalifikacije. Mislim, da imamo realne možnosti proti Ferrariju. Red Bull, še posebej Max, pa se zdi malo hitrejši," napoveduje Russell, ki se je kot edini na vseh petih letošnjih dirkah uvrstil v prvo peterico. Podobno razmišlja Hamilton, ki znova gleda v hrbet ekipnemu tekmecu: "Mislim, da sta Red Bulla najhitrejša. Morda pa se bomo lahko kosali s Ferrarijem. Morda. To je za nas velik korak naprej."