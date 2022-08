Alonso odšel brez pojasnila, beži še talent, ki bi ga zamenjal

Fernando Alonso brez pojasnila po sezoni zapušča Alpine in se seli k Aston Martinu. Francozi sicer imajo menjavo prvaka formule 2 Oscarja Piastrija, ki so ga v torek zvečer oznanili za svojega dirkača za 2023. A se je Avstralec dve uri pozneje oglasil prek Twitterja in zapisal, da zanje naslednje leto ne bo dirkal.

Fernando Alonso je ekipo Alpine pahnil v nepričakovan zaplet. Prejšnji konec tedna je šefu ekipe Otmarju Szafnauerju na Hungaroringu dejal, da govorice, da se seli v Aston Martin, niso resnične. Nato je v ponedeljek prišlo uradno obvestilo Aston Martina, da je 41-letni nekdanji dvakratni svetovni prvak podpisal z njihovo ekipo za naslednji dve sezoni. In iz tega sporočila za javnost je to izvedel tudi Alpine. Alonso je prav z Renaultom osvojil obe lovoriki in s Francozi stkal tesno vez, zato so še toliko bolj presenečeni, kako jih je pustil na cedilu. In to brez pojasnila.

NEWS: @AstonMartinF1 announces Fernando Alonso for 2023.



We are delighted to confirm that two-time #F1 World Champion @alo_oficial will join the team from next season on a multi-year contract.



Tap below to read more. ⬇️#WeClimbTogether — Aston Martin Aramco Cognizant F1 Team (@AstonMartinF1) August 1, 2022

"Nisem še govoril z njim, saj je na jahti na grških otokih"

Fernando Alonso Foto: Reuters "Da, prvo potrdilo sem dobil iz njihovega sporočila za javnost. Že prej sem Alonsa vprašal, pa je rekel: Ne, ne, ničesar nisem podpisal. Bil sem torej malo presenečen," je razložil Otmar Szafnauer, ki je sicer nekdanji šef Aston Martinove ekipe. Pravi, da so bili dogovorjeni, da z Alpinom podpiše novo pogodbo 1+1, torej za sezono 2023 in z možnostjo za 2024. V torek mu španskega dirkača ni uspelo priklicali za pojasnilo. "Nisem še govoril z njim, saj je na jahti. Mislim, da je nekje na grških otokih." Po nedeljski VN Madžarske so namreč vozniki formule 1 na poletnih počitnicah, saj se prvenstvo nadaljuje šele konec avgusta s klasiko, VN Belgije.

Alpine za sezono 2023 potrdil Piastrija

Alpine se je takoj odzval in objavil, da bo Alonsa naslednje leto zamenjal Oscar Piastri. Gre za 21-letnega avstralskega dirkača, ki lovorike zbira po tekočem traku: leta 2020 je bil prvak evropske formule Renault, predlani prvak formule 3 in lani prvak formule 2. Je Renaultov oziroma Alpinov član dirkaške akademije. Letos je rezervni dirkač Alpina. "Oscar je izjemen talent. Ponosni smo, da smo ga kalili in podpirali skozi nižje formule. V preteklih štirih letih skupnega sodelovanja se je razvil in odrasel. Je dirkač, ki je več kot sposoben naslednjega koraka v formulo 1," so zapisali v sporočilu za javnost. Veliko dirka v simulatorju, naredil je že polovico od za letos predvidenih pet tisoč kilometrov. Za Alpine bo dirkal vsaj v sezoni 2023, pravi Szafnauer, saj imajo z njim za naslednje leto tako ali tako že podpisano pogodbo. Želijo pa jo še podaljšati

2023 driver line-up confirmed: Esteban Ocon 🤝 Oscar Piastri



After four years as part of the Renault and Alpine family, Reserve Driver Oscar Piastri is promoted to a race seat alongside Esteban Ocon starting from 2023. pic.twitter.com/4Fvy0kaPn7 — BWT Alpine F1 Team (@AlpineF1Team) August 2, 2022

Piastri: Ne bom dirkal za Alpine

Ocon je po 13 dirkah letošnje sezone na osmem mestu, Alonso pa na 10. Foto: Reuters A tu se začne naslednji zaplet. Ker je Alpine nameraval obdržati Alonsa, se je Piastrijev agent, nekdanji dirkač Mark Webber, začel pogovarjati z drugimi ekipami. V Budimpešti se je tako govorilo, da bo Piastri podpisal za McLaren in zamenjal Daniela Ricciarda. Očitno to niso samo govorice. Ricciardo sicer ima pogodbo z McLarnom za 2023, a zaradi slabih rezultatov z avstralskim veteranom niso najbolj zadovoljni. V torek zvečer se je Piastri oglasil prek Twitterja: "Brez moje privolitve je Alpine objavil sporočilo za javnost, da bom za njih dirkal v naslednjem letu. To je napaka. Nisem podpisal pogodbe z Alpinom za 2023. Naslednje leto ne bom dirkal za Alpine." Kaj je res in kaj ne, za zdaj ni jasno. Mediji pišejo, da naj bi Alpine zamudil rok, do katerega mora potrditi Piastrijevo funkcijo za sezono 2023. McLaren se še ni oglasil.