Spodbudne novice o Zanardijevem zdravstvenem stanju

Pri Alexu Zanardiju so ugotovili precejšnje klinično izboljšanje zdravstvenega stanja, ki ne zahteva več popolne nege na intenzivnem oddelku. Foto: Getty Images

Zdravstveno stanje nekdanjega dirkača in paraolimpijca Alexa Zanardija, ki se je junija hudo ponesrečil na dirki z ročnimi kolesi in je od takrat v bolniški oskrbi, je precej boljše, so sporočili iz bolnišnice San Raffaele v Milanu.