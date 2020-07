Stanje se mu je poslabšalo, Zanardi spet na intenzivni negi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravstveno stanje nesrečnega Alexa Zanardija se je zopet poslabšalo, zato so ga premestili nazaj na intenzivno nego.

Zdravstveno stanje nesrečnega Alexa Zanardija se je zopet poslabšalo, zato so ga premestili nazaj na intenzivno nego. Foto: Reuters

Nekdanjega dirkača formule 1 in serije cart ter uspešnega paraolimpijca Alessandra Zanardija, ki se je težko poškodoval v nesreči z ročnim kolesom, so v torek preselili v poseben nevrološko-rehabilitacijski center v Comu, kjer pa ni ostal dolgo. Stanje se mu je poslabšalo, tako da so ga že namestili na intenzivni negi bolnišnice v Milanu.