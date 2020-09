Zanardijevo zdravstveno stanje se izboljšuje

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zdravstveno stanje nekdanjega dirkača in paraolimpijca Alexa Zanardija se izboljšuje, začeli so se prvi znaki komunikacije športnika z okolico, so danes sporočili iz bolnišnice San Ralfaelle v Milanu, kjer se Zanardi po hudi nesreči zdravi na polintenzivnem oddelku.

V sporočilu za javnost so v bolnišnici danes zapisali, da se 53-letni Zanardi odziva z "začetnimi znaki komunikacije z okolico na vidne in zvočne dražljaje." A zdravniki opozarjajo, da bo okrevanje kljub tem spodbudnim znakom zaradi hudih poškodb in zahtevnega zdravljenja potekalo počasi.

Nekdanji dirkač formule 1 in ameriške serije Cart ter pozneje odlični paraolimpijec se je hudo poškodoval v nesreči s kolesom na ročni pogon 19. junija, v bolnišnici je moral zaradi hudih poškodb glave prestati več operacij.

Najprej so ga namestili na oddelek intenzivne nege v bolnišnici v Sieni, pozneje pa so ga premestili na kliniko v Milanu. Danes so iz te še sporočili, da je pred dnevi že prestal prvi poseg rekonstrukcije obraznih kosti, ki si jih je poškodoval v nesreči, še ena podobna operacija pa ga čaka v naslednjih tednih.

