Ne bosta se stepla za Hamiltonov dirkalnik

Alex Albon in Valtteri Bottas sta prva od kandidatov za naslednje leto izpraznjen Hamiltonov sedež v Mercedesu, ki sta se spopadla z vprašanjem, ali ju ta zanima. Za zdaj oba ostajata predana vsak svoji trenutni ekipi, Williamsu oziroma Sauberju (Audiju). Britanec ima pogodbo do konca leta 2025, Finec samo še letos.

Na predstavitvah novih dirkalnikov ekip formule 1 bolj ali manj vidimo le nove ali spremenjene barve in pokrovitelje (prvi so ga pokazali pri Haasu), nove dele in posodobitve pa bodo ekipe še skrivale do testiranj v Bahrajnu konec februarja. In tako je na Williamsovem in Sauberjevem predstavitvenem dogodku pogovor hitro zašel v drugo smer, k najbolj aktualni temi zadnjih dni – napovedanemu odhodu Lewisa Hamiltona iz Mercedesa po koncu te sezone. Alex Albon (Williams) in Valtteri Bottas (Sauber) namreč spadata v širši krog kandidatov za izpraznjen sedež.

Williamsov FW46 Foto: Reuters Novi vodja Williamsove ekipe James Vowles je poudaril, da ima Albon z njimi še veljavno pogodbo za leto 2025 in se mu ne mislijo kar tako odreči. A se po drugi strani zaveda, da bi morebitna bogata odškodnina Williamsovi ekipi prišla še kako prav: "Če se bo treba odločati v tej smeri, bomo sprejeli odločitev, ki bo za ekipo dobra dolgoročno in ne kratkoročno."

Britansko-tajski dirkač je lani s precej nekonkurenčnim Williamsom sedemkrat pripeljal med dobitnike točk in zato pustil zelo dober vtis. Sedemindvajsetletnik za zdaj daje priložnost svoji sedanji ekipi: "Komaj čakam, da vidim, kako se bo FW46 izboljševal. Rad bi videl, kakšen bo občutek z njim v Bahrajnu in nato na naslednjih štirih, petih, šestih dirkah. Sam sem povsem osredotočen na Williams. Mi je pa pomemben tudi napredek v karieri." Dodaja, da se zaveda, da je blizu vrhunca svojih dirkaških zmožnosti in je zato jasno, da si čim prej želi čim bolj konkurenčen dirkalnik. "Bolj kot karkoli si želim, da bi bil to Williams. In v to vlagam vso svojo energijo."

Ta teden je Williamsov dirkalnik FW46 na ogled v New Yorku na 5. aveniji:

Bottas ne izključuje vrnitve, a bi raje sedež v Audiju

Valtteri Bottas z novim stilom las in z brki želi pogodbo z Audijem. Foto: Reuters

C44, dirkalnik ekipe Steke Kick Sauber (lani Alfa Romeo). Foto: Reuters Zdaj že 34-letni Bottas ima z Mercedesom že zgodovino. Zanj je dirkal pet sezon, 10-krat zmagal in bil v skupnem seštevku dvakrat drugi in dvakrat tretji. A ob Hamiltonu ni mogel napasti naslova svetovnega prvaka. S Sauberjem (Alfa Romeo v prejšnjih dveh sezonah) ni konkurenčen niti za stopničke. Morebitne vrnitve v Brackley k Mercedesu zato ne izključuje. Pogodba s Sauberjem mu po letošnji sezoni poteče. "Ne bom lagal, da sem bil v Brackleyju. A ne v Mercedesovi tovarni, imel sem neke druge opravke. Ne, s Totom Wolffom še nisem govoril. Ali bi se vrnil? Moja prioriteta in trenutna predanost je pri Audijevemu projektu. Na to ciljam." Sauber bo namreč leta 2026 postal Audijeva tovarniška ekipa.

"Če pa se to ne bo zgodilo, sem odprt za vse druge ekipe. Imam svoje želje in imam svoj seznam." Finec si več želi že od letošnje sezone, potem ko je lani osvojil le deset točk in bil 15. v dirkaškem seštevku. "Vstopam v svojo tretjo sezono z ekipo, cilji morajo biti visoki. Sam imam visoke cilje, moramo narediti velik korak naprej od lani." Zaradi dveh novih močnih pokroviteljev se ekipa zdaj imenuje Stake Kick Sauber (letos in naslednje leto).

V videoposnetku poglejte udarne barve Sauberjevega dirkalnika C44:

Hamilton z rekordno 12. sezono z isto ekipo

Lewis Hamilton bo po sezoni zapustil Mercedes, George Russel bo postal prva violina. Foto: Guliverimage Bottas Hamiltona dobro pozna in pravi, da je bil tudi sam presenečen nad njegovo odločitvijo. "Nisem si mislil, da se to lahko kdaj zgodi. A mislim, da je to dobro zanj, da je to zanj lepa priložnost. Vesel sem zanj in prepričan, da bo to sprožilo plaz prestopov na dirkaški tržnici za leto 2025." Sedemkratni svetovni prvak in zmagovalec 103 dirk formule 1 bo letos odpeljal 12. in obenem svojo zadnjo sezono za Mercedes. Še noben dirkač v zgodovini ni za eno ekipo zapored odpeljal toliko sezon.

Hamilton bo predvidoma pred novinarje stopil šele 14. februarja, ko bo Mercedes pokazal svoj novi dirkalnik W14.