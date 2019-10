USADA: Ameriški trener atlete uporabljal kot laboratorijske živali

Nekdanji atlet Salazar, ki je med drugim treniral tudi britanskega olimpijca Moja Faraha in Američana Galena Ruppa, je vse obtožbe zanikal.

Tygart je v pogovoru za ZDF dejal, da je Salazar v laboratoriju v Oregonu svoje varovance zavajal glede jemanja raznolikih substanc.

Britanski atlet Mo Farah s trenerjem Salazarjem pred mitingom diamantne lige v Birminghamu leta 2011 Foto: Reuters

Jemati morala zdravilo za tumor na maternici, čeprav ga sploh ni imela

"Morate razumeti, da športniki niso imeli pojma, kaj se dogaja z njimi, kaj jim dajejo. Neka športnica je dobila navodilo, da mora jemati zdravilo za tumor na maternici, čeprav ga sploh ni imela. Lagali so vsem športnikom in na njih izvajali medicinske eksperimente," je razlagal Tygart.

Laboratorij v Oregonu podpira ameriški opremljevalec Nike, ki je v torek sporočil, da bo še naprej podpiral Salazarja.

Tudi Nike ne more več iskati izgovorov

Tygart je poleg Salazarja napadel tudi Nike. "Upam, da bo Nike uvidel resnico in da bo to zanje streznitev. Ne morejo več iskati izgovorov, morajo priznati, da so opravljali eksperimente na športnikih v njihovem imenu in v njihovih prostorih. To je narobe," pravi Tygart.

Galen Rupp (desno) z ženo Kearo Rupp in trenerjem Salazarjem med praznovanjem zmage na maratonu na ameriških olimpijskih kvalifikacijah leta 2016 Foto: Reuters

Ob robu svetovnega prvenstva v Dohi se je na afero odzval tudi predsednik Mednarodne atletske zveze Sebastian Coe. Sporočil je, da se IAAF ukvarja s primerom, ki pa ne bo vplival na SP.

Preberite še: