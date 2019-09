Rusi še vedno ne smejo biti Rusi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna atletska zveza je pred bližajočim se svetovnim prvenstvom, ki se bo v petek začelo v Dohi, sporočila, da Rusija ostaja izključena iz mednarodnih tekmovanj in bodo lahko pod že dolgo znanimi posebnimi pogoji športniki iz te države na prvenstvu v katarski prestolnici nastopili le pod nevtralno zastavo.

Novo veliko tekmovanje, novo nadaljevanje ruske sage. Spomnimo, ruska atletska zveza je zaradi s strani države podprtega dopinškega sistema v svetovni atletiki suspendirana že vse od novembra 2015. Zdaj je jasno, da tudi na bližnjem svetovnem prvenstvu v Dohi ne bo popolna. Nastopilo bo lahko 29 ruskih atletov in atletov, a brez nacionalnih obeležij.

Med tistimi, ki bodo lahko tekmovali, je tudi branilka svetovnega naslova v skoku v višino Marija Lasickene. IAAf pa ni odobrila nastopa številnim ruskim šampionom, kot sta olimpijski zmagovalki Ana Čičerova v skoku v višino in Jelena Lahmanova v hitri hoji.

IAAF je sporočila še, da je odločitev sprejela po poročilu, ki ga je objavila Svetovna protidopinška agencija (Wada), katere izvršni odbor je v ponedeljek v Tokiu obravnaval podatke iz ruske nacionalne protidopinške agencije (Rusada), in dala Rusom na voljo tri tedne časa, da pojasnijo nepravilnosti. Wada sumi, da so Rusi podatke prikrojili in številne prikrili.