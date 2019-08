Nov primer dopinga v slovenskem športu

Slovenska antidoping organizacija (Sloado) je sporočila, da je protidopinška pravila kršil Goran Šišmanovič, tekmovalec v powerliftingu. Šišmanoviču so biološki vzorec odvzeli na državnem prvenstvu 30. marca letos v Cirkovcih, rezultat analize je pokazal prisotnost metandienona in oksandrolona, ki spadata med anabolične androgene steroide.

Sloado je Šišmanoviču izrekla štiriletno prepoved nastopanja, ostal je brez rezultatov na DP in vsi rezultati, ki jih je športnik dosegel po dnevu odvzema vzorca, moral pa bo povrniti stroške v višini 1500 evrov.

"Biološki vzorec, ki je bil športniku odvzet na 5. odprtem državnem prvenstvu v powerliftingu dne 30. marca 2019 v Cirkovcih v občini Kidričevo, je bil analiziran v Wadinem akreditiranem laboratoriju v Seibersdorfu pri Dunaju in je bil potrjen z nasprotno analitično ugotovitvijo. Rezultat analize je pokazal prisotnost presnovkov metandienona in Oksandrolona, ki sta v športu prepovedani snovi, uvrščeni na listo prepovedanih snovi in postopkov Svetovne protidopinške agencije Wada in sodita v skupino S1, kjer so anabolični androgeni steroidi, in sta prepovedani ves čas, tako na tekmovanju kot tudi izven tekmovanja," so obrazložili v Sloadi.

V slovenski krovni protidopinški organizaciji so dodali še, da športnik v nobeni fazi postopka upravljanja z rezultati ni želel sodelovati in se je odpovedal pravici do sodelovanja v postopku. Obravnava senata disciplinske komisije je potekala v njegovi odsotnosti. Mednarodna Powerlifting zveza (IPF) in Wada sta odločitev sprejeli.

Slovenski športniki, kaznovanih zaradi kršitve protidopinških pravil Leto 1996 Boris Premužič kolesarstvo 1 mesec

1997 Sandi Papež kolesarstvo 24

Aleš Pagon kolesarstvo 3 1998 Aljaž Pegan gimnastika 1

Barbara Berden atletika 3

Jana Pugelj atletika 3 1999 Igor Majcen plavanje 48 2000 Gorazd Štangelj kolesarstvo 1 2003 Rusmin Dedić nogomet 6 Saša Prokofjev atletika 24 Matjaž Brumen rokomet 4 Primož Skerbinek alpsko smučanje 24 Davor Durakovič hokej na ledu 4 2004 Saša Farič alpsko smučanje 24 2005 Sandi Dečman atletika 24 2006 *Tomaž Nose kolesarstvo 12 Jure Logar kolesarstvo 6 Boštjan Šimunič atletika 24 2007 Borja Jelič kolesarstvo 12 Miha Virčič kolesarstvo 12 Jolanda Čeplak atletika 24 2008 Marko Kmetec nogomet 9 Helena Javornik atletika 24 2009 Ivan Držič košarka 3 2010 Tadej Valjavec kolesarstvo 24 2012 Blaž Furdi kolesarstvo 24 Boštjan Buč atletika 12 2013 Robert Vrečer kolesarstvo 20 2014 Kristjan Kumar kolesarstvo 24 Danimir Azirović cheerleading 24 2016 Tanja Šmid plavanje 48 Blaža Klemenčič kolesarstvo 24 Igor Kopše kolesarstvo 48 Kristjan Fajt kolesarstvo 45 2017 Špela Bohinc plavanje 48 Jure Kocjan kolesarstvo 48 Teja Gregorin biatlon 24 2018 Žiga Jeglič hokej 8 Domen Hafner atletika 48 Amedej Vetrih nogomet 6 Luka Skukan ameriški nogomet 48 Janez Brajkovič kolesarstvo 10 2019 Kristjan Kumar kolesarstvo 96 Goran Šišmanovič powerlifting 48

