Dopinška afera: atletskemu trenerju iz ZDA štiriletna prepoved

Ameriška protidopinška agencija Usada je odločitev o kazni za 61-letnega trenerja Alberta Salazarja sprejela po preiskavi, ki je v tajnosti potekala štiri leta. Ob tem je štiriletni suspenz prejel tudi ameriški endokrinolog Jeffrey Brown, ki je zdravil številne Salazarjeve varovance.

Preiskava Usade je pokazala, da je Salazar tihotapil prepovedano substanco testosteron, jo dajal športnikom v prepovedanih količinah in manipuliral z dopinškimi kontrolami športnikov.

Salazar zanika vse obtožbe o zlorabi dopinga

Mo Farah je bil med letoma 2011 in 2017 varovanec Alberta Salazarja. Foto: Reuters Usada je v sporočilu za medije zapisala, da imajo proti Salazarju več dokazov: očividce, pričanja, elektronska sporočila in kartoteke pacientov. V preiskavi, ki obsega 5780 strani, je sodelovalo 30 prič.

Ob objavi kazni je Usada pohvalila športnike, da so spregovorili o tem. "V teh dveh primerih so športniki našli pogum, da so spregovorili o tem in na koncu povedali resnico," je dejal prvi mož Usade Travis Tygart.

Salazar, ki se je rodil na Kubi, vodi tekaški projekt Nike Oregon, del katerega je bil med letoma 2011 in 2017 tudi štirikratni olimpijski prvak Mo Farah. Leta 2017 je Farah prekinil sodelovanje s Salazarjem, a zanikal, da je bila odločitev povezana z obtožbami o dopingu.

Prav tako je vse obtožbe o zlorabi dopinga zanikal Salazar, ki naj bi bil trenutno v Dohi na svetovnem atletskem prvenstvu, kjer tekmuje več atletov iz programa Oregon.