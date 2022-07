Tik pred SP udarec za branilca naslova: Novica me je uničila

Olimpijski prvak v teku na 400 metrov Steven Gardiner bo zaradi vnetja vezi izpustil svetovno prvenstvo v Eugenu, ki se bo začelo v petek. To pomeni, da 26-letni sprinter z Bahamov ne more braniti naslova.

"Namesto da bi si nadel sprinterke, so mi svetovali, naj si nadenem par pohodniških čevljev zaradi tendinitisa. Na žalost zame ne bo Eugena 2022. Novica me je uničila, vendar sem hvaležen za vse blagoslove v moji dozdajšnji karieri. Vsem prebivalcem Bahamov, mojim sponzorjem in mojim navijačem po svetu sporočam, da mi je žal, ker ne bom mogel tekmovati. Tekmecem želim veliko zdravja in vse najboljše," je Gardiner zapisal na Instagramu.

V boju za naslov svetovnega prvaka ne bo tudi kenijske olimpijske prvakinje v maratonu Peresa Jepchirchirja. Odsotna je zaradi poškodbe kolka.