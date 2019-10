Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Danes se končuje svetovno atletsko prvenstvo v Dohi, ki je ponudilo obilo spektakularnih rezultatov in obračunov, verjamemo pa, da kaj dobrega pušča še za konec. Zadnji, deseti dan atletskega dogajanja v Katarju bo na sporedu še sedem končnih odločitev.

Začelo se bo s finalom ženskega skoka v daljino ob 18.15. V njem se bo Američanka Brittney Reese potegovala še za peti naslov svetovne prvakinje z zadnjih šestih svetovnih prvenstev, a, zanimivo, ni prva favoritinja za zlato! To je namreč lanska evropska prvakinja, Nemka Malaika Mihambo, ki je lastnica daleč najboljšega izida letos na svetu (716 centimetrov) in je kar petkrat letos preskočila sedem metrov. Nazadnje je kaj takega katerikoli atletinji uspelo zdaj že daljnega leta 2002.

Ob 18.40 bo štart finala moškega teka na 1.500 metrov. Tam bo veliko oči uprtih v čudežnega norveškega dečka Jakoba Ingebrigstena, ki je prejšnji mesec dopolnil komaj 19 let in ima z najboljšim letošnjim rezultatom 3:30,16 celo drugi najboljši izid leta na svetu. Od lanskega evropskega prvaka na 1.500 in 5.000 metrov je boljši le Kenijec Timothy Cheruiyot (3:28,77).

Ob 18.55 bodo s finalom začeli metalci kopja, v katerem bo poskušal naslov iz Londona obraniti Nemec Johannes Vetter, največjo konkurenco pa naj bi imel v lastniku letošnjega najboljšega rezultata na svetu (90,61 metra) Magnusu Kirtu, ki pri 29 letih lovi prvo medaljo z največjih atletskih tekmovanj. Lani je bil sicer bronasti na evropskem prvenstvu. Ta dva atleta sta tudi edina, ki sta letos zmogla meta prek 90 metrov.

Lahko Jakob Ingebrigsten, ki je prejšnji mesec dopolnil komaj 19 let, po naslovu evropskega prvaka postane še svetovni prvak? Foto: Reuters

Ob 19. uri bodo v lov po medalje krenili atleti v teku na 10.000 metrov, v katerem lahko pričakujemo obračun vzhodnoafriških atletov. Bo Joshua Cheptegei, srebrni z zadnjega svetovnega prvenstva, v odsotnosti svetovnega prvaka Moja Faraha, zmagal in Ugandi prinesel prvo zlato medaljo s svetovnih prvenstev?

Ob 19.50 nas čaka še ženski finale šprinta čez visoke ovire. V njem je prva favoritinja za naslov Jamajčanka Danielle Williams, ki lovi drugo zlato medaljo s svetovnih prvenstev po Pekingu 2015. Takrat je bila njena zmaga veliko presenečenje, tokrat bi bilo presenečenje, če ne bi zmagala.

Za konec tradicionalno sledita obe daljši štafetni preizkušnji. Ob 20.15 je štart moških štafet 4x400 metrov, 15 minut pozneje pa bomo zmagovalke v isti disciplini dobili še pri ženskah.

Naslednje svetovno atletsko prvenstvo na prostem bo leta 2021 v Eugeneju v ZDA.

Končne odločitve, 10. dan:

Moški:

1500 m:



10.000 m:



4x400 m:



Met kopja:

Ženske:

100 m ovire:



4x400 m:



Skok v daljino:

O letošnjem atletskem svetovnem prvenstvu v Dohi:

Prizorišče:

Slovenska reprezentanca:

Zvezdniki: