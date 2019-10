Nov nor atletski večer v Dohi. Neverjetno, kaj se je zgodilo v metu krogle!

Predzadnji dan atletskega svetovnega prvenstva v Dohi je zaznamoval spektakularen moški met krogle, v katerem se je zgodilo nekaj, kar se prav gotovo ni še nikoli. Navdušila je tudi Etiopijka, ki teče za Nizozemsko, Sifan Hassan, in z zmago na 1500 metrov prišla še do druge zlate medalje v Katarju, ob tem pa se približala svetovnemu rekordu. Rekordo znamko je v ženskem troskoku ogrozila tudi nova svetovna prvakinja v troskoku Yulimar Rojas iz Venezuele. Navdušili so tudi Američani v štafeti 4x100 metrov.

Prvi finale predzadnjega dne letošnjega svetovnega prvenstva se je začel v moškem metu krogle, v katerem smo pričakovali spektakularen obračun, saj je polovica od 12 finalistov kroglo letos vrglo prek 22 metrov, a kaj takega, kar se je zgodilo, verjetno ni pričakoval nihče. Zmagal je Američan Joe Kovacs, srebrni z zadnjih olimpijskih iger in zadnjega svetovnega prvenstva, ki se lahko pohvali tudi z naslovom svetovnega prvaka iz leta 2015. Za zlato je vrgel rekord svetovnih prvenstev 22,91 metra, s tem pa le za centimeter prehitel drugovurščenega rojaka in do Dohe lastnika najboljšega rezultata leta na svetu, rojaka Ryana Crouserja. Verjeli ali ne, isti rezultat kot drugouvrščeni je dosegel tudi bronasti Novozelandec, o katerem smo pisali pred dnevi, Tomas Walsh. Svetovnega prvaka in bronastega je torej ločil samo en centimeter!

Sifan Hassan je postala prva atletinja, ki je na enem svetovnem prvenstvu zmagala v tekih na 1500 in 10.000 metrov. Foto: Getty Images

Etiopijka Nizozemski prinesla še drugo posamično zlato v Dohi

Prva svetovna prvakinja predzadnjega dne letošnjega svetovnega prvenstva je postala Sifan Hassan, ki je Nizozemski po zmagi na 10.000 metrov prinesla še drugo zlato in postala prva, ki ji je uspelo kaj takega. S časom 3:51,95 je poskrbela tudi za rekord svetovnih prvenstev in se precej približala svetovnemu rekordu Etiopijke Genzebe Dibabe (3:50,07), ki je letošnje svetovno prvenstvo izpustila zaradi poškodbe. Hassanova je poskrbela za šesti najhitrejši rezultat vseh časov.

Sijajen tek smo videli tudi pri ženskah na 5000 metrov. Naslov iz Londona je obranila Kenijka Hellen Obiri, a se je morala zanj pošteno potruditi. Za zlato je tekla rekord svetovnih prvenstev 14:26,72.

Venezuelka Yulimar Rojas je pričakovano obranila naslov svetovne prvakinje v troskoku. Foto: Getty Images

V troskoku je pričakovano zmagala Yulimar Rojas iz Venezuele, ki je letos skočila kar 15,41 metra daleč, kar je drugi najboljši rezultat vseh časov. V tokratnem finalu je zmogla malce manj (15,37) in seveda prepričljivo prišla do drugega naslova svetovne prvakinje v nizu.

Jamajčanki še deveta zlata medalja

V moški štafeti 4x100 metrov so zmagali Američani in poskrbeli za drugi najhitrejši rezultat vseh časov (37,10). Drugi so bili Britanci z novim evropskim (37,36), tretji pa Japonci z novim azijskim rekordom (37,43). Pri ženskah so v isti disciplini zmagale Jamajčanke pred Veliko Britanijo in ZDA.

Shelly Ann Fraser-Pryce (druga z desne) je prišla še do devete zlate medalje s svetovnih prvenstev. Foto: Getty Images

Shelly Ann Fraser Pryce je tako po zmagi na 100 metrov prišla do druge zlate medalje na letošnjem svetovnem prvenstvu in skupno kar devete.

Minuto pred polnočjo po lokalnem oziroma ob 22.59 po našem času pa bomo po ženskem, ki smo ga videli prvi dan, dočakali še moški maraton, ki bo ob visokih temperaturah in veliki vlagi zagotovo peklenski.

Končne odločitve, 9. dan:

Moški:

Maraton:



4x100 m:

1. ZDA 37,10

2. Velika Britanija 37,36

3. Japonska 37,43



Met krogle:

1. Joe Kovacs (ZDA) 22,91 m

2. Ryan Crouser (ZDA) 22,90 m

3. Tomas Walsh (NZl) 22,90 m

Ženske:

1500 m:

1. Sifan Hassan (Nizozemska) 3:51,95

2. Faith Kipyegon (Kenija) 3:54,22

3. Gudaf Tyegay (Etiopija) 3:54,38



5000 m:

1. Hellen Obiri (Kenija) 14:26,72

2. Margaret Chelimo Kipkemboi (Kenija) 14:27,49

3. Konstanze Klosterhalfen (Nemčija) 14:28,43



4x100 m:

1. Jamajka 41,44

2. Velika Britanija 41,85

3. ZDA 42,20



Troskok :

1. Yulimar Rojas (Venezuela) 15,37 m

2. Shanieka Ricketts (Jamajka) 14,92 m

3. Caterine Ibarhuen (Kolumbija) 14,73 m

