Imate vse potrebno? Tako bodo trgovine odprte med prazniki.

V soboto, 27. aprila, bodo trgovine zaradi praznika zaprte, prav tako 1. in 2. maja, zato je dobro preveriti, ali imate doma vse potrebno. Pred nami so torej praznična sobota in še dva prosta dneva v sredini prihodnjega tedna, zato se še pravočasno odpravite po nakupih.

Dan upora proti okupatorju je letos v soboto, praznik dela 1. in 2. maj pa v sredo in četrtek. Trgovine bodo torej za začetek zaprte dva dneva, v soboto in nedeljo, z izjemo prvomajskih praznikov pa sicer odprte po običajnem delovnem času.

Vse večje trgovine in trgovska središča bodo torej na dan praznikov zaprti, izjema so manjše trgovine v zasebni lasti, prodajalne na bencinskih servisih, postajališčih in v bolnišnicah, tudi pekarne. Na mednarodnih letališčih, turistično informacijskih centrih in muzejih se delovni čas lahko določi brez omejitev.

Izjema so lahko nekatere kavarne in restavracije v trgovskih središčih, kjer obiskovalce kljub praznikom vabijo na obisk.

Tako bo na primer v nakupovalni destinaciji Aleja, kjer bo 27. aprila med 10. in 20. uro odprta kavarna, uro kasneje se odpreta tudi restavracija in igralnica za otroke. Vrata bodo za te tri storitve odprta tudi na praznik dela 2. maja.

Ena takih trgovin, kjer delajo tudi med prazniki, je na primer franšiza TUŠ Market Reka Hoče, kjer bodo delali v soboto, 27. aprila, in nedeljo, 28. aprila, od 8. do 12. ure, z enakim odpiralnim časom pa bo trgovina odprta še 2. maja.