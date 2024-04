Prodajalne s polic umikajo priljubljeni napitek

Serijska oznaka izdelka je 135369001, koda EAN 3838800056708, rok uporabe pa do 27. julija 2024. Umika se izključno izdelek z uro polnjena med 00:11 in 06:39.

Podjetje kupcem svetuje, da živila ne zaužijejo, temveč ga zavržejo ali vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške.

Odpoklicani tudi zamrznjeni gozdni sadeži

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je zaradi ugotovljene prisotnosti norovirusa in virusa hepatitisa A iz prodaje odpoklicala živilo Zamrznjeni gozdni sadeži s tržnim imenom Misto di bosco (1 kg) italijanske blagovne znamke Versilfood in koprskega distributerja Hesperia.

Serijske oznake živila so 02AUIE, 03AURE, 17MTIE, 29MTIE, rok uporabe pa do 30. oktobra 2025 in do 30. decembra 2025.

Distributer kupce prosi, da živila ne uživajo in naj ga vrnejo na mesto nakupa, kjer jim bodo povrnili stroške, če to ni mogoče, pa naj ga zavržejo.

